'Su-57 avcı uçakları, 30 hava hedefini eş zamanlı olarak takip edebilir'

Zvezda televizyonuna demeç veren Belıy, Su-57 avcı uçaklarının benzersiz özelliklerini anlattı.

Su-57 avcı uçaklarının yüksek hassasiyetli görüş kabiliyeti sayesinde 30'a kadar hava hedefini eş zamanlı olarak takip edebildiğini kaydeden Belıy, bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.

Belıy, şimdiye dek hem Rusya hem de yurtdışında üretilen uçaklara burun kısmında olmak üzere sadece bir yer belirleyici monte edildiğinin altını çizerek, Su-57'lerin her kısmında bulunan antenler sayesinde eşsiz görüş kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.

Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.

(Sputnik)