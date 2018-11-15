Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

BİLİM-TEKNOLOJİ

  1. Haberler
  2. Bilim-Teknoloji

'Su-57 avcı uçakları, 30 hava hedefini eş zamanlı olarak takip edebilir'

Rus savunma şirketi Almaz Antey'e bağlı V. V. Tihomirov Araştırma Enstitüsü Müdürü Yuriy Belıy, Su-57 avcı uçaklarının yüksek hassasiyetli görüş kabiliyeti sayesinde 30 hava hedefini eş zamanlı olarak takip edebildiğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zvezda televizyonuna demeç veren Belıy, Su-57 avcı uçaklarının benzersiz özelliklerini anlattı.
 
Su-57 avcı uçaklarının yüksek hassasiyetli görüş kabiliyeti sayesinde 30'a kadar hava hedefini eş zamanlı olarak takip edebildiğini kaydeden Belıy, bunun uçağın her kısmına yerleştirilen antenler sayesinde mümkün olduğunu ifade etti.
 
Belıy, şimdiye dek hem Rusya hem de yurtdışında üretilen uçaklara burun kısmında olmak üzere sadece bir yer belirleyici monte edildiğinin altını çizerek, Su-57'lerin her kısmında bulunan antenler sayesinde eşsiz görüş kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.
 
Suhoy Test ve Tasarım Bürosu tarafından tasarlanan Rusya'nın en yeni 5. nesil çok işlevli avcı uçağı Su-57, karşı tarafın hava savunma sistemlerinin kullanıldığı hava, kara ve deniz hedeflerini ve hava komuta merkezlerini imha etme kabiliyetine sahip.
 
Su-57'nin ilk uçuşu 2010'da Rusya'nın Komsomolsk-na-Amure kentinde gerçekleşti. İlk seri üretim grubunun 2019'da Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.
 
(Sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

CHP´li İlhami Özcan Aygün Trabzonlulara hakaret etti

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Kayayı, petrol üretiminde ve kanser ilacında kullanmak için çalışıyorlar

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Denizlerin en korkunç ve ilginç canlıları

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

Kas yapan en iyi besinler nelerdir?

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA