Rusya'nın insansız muharebe aracı Uran-9 ordu envanterine girdi

Rusya'nın ilk seri üretim partisini neredeyse tamamladığı ve bir sonraki partilerin üretimi için hazırlandığı belirtildi.

Uzmanlar, bu sistemin gelecekte askeri çatışmalardaki güç dengesini önemli ölçüde değiştirebileceğini tahmin ediyor.

Kalaşnikof Grubu Genel Müdürü Vladimir Dmitriyev, "Uran-9'un gelecekte üretilecek insansız ürünler için iyi bir bilimsel ve teknik altyapı oluşturacak." dedi

Dmitriyev, "Bu sistem Suriye'de test edildi ve oradaki savaş kullanımı göz önüne alınarak geliştirilecek. Suriye, her silahın daha güçlü ve daha zayıf taraflarının görüntülenmesine izin veren mükemmel bir test alanıdır." dedi.