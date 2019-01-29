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Rusya'nın insansız muharebe aracı Uran-9 ordu envanterine girdi

Rusya'nın Suriye'de test ettiği insansız muharebe aracı Uran-9'un Rus ordusu envanterine dahil edildiği bildirildi.

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  • TM Dijital Haber Merkezi
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Rusya'nın ilk seri üretim partisini neredeyse tamamladığı ve bir sonraki partilerin üretimi için hazırlandığı belirtildi.
 
Uzmanlar, bu sistemin gelecekte askeri çatışmalardaki güç dengesini önemli ölçüde değiştirebileceğini tahmin ediyor.
 
Kalaşnikof Grubu Genel Müdürü Vladimir Dmitriyev, "Uran-9'un gelecekte üretilecek insansız ürünler için iyi bir bilimsel ve teknik altyapı oluşturacak." dedi
 
Dmitriyev, "Bu sistem Suriye'de test edildi ve oradaki savaş kullanımı göz önüne alınarak geliştirilecek. Suriye, her silahın daha güçlü ve daha zayıf taraflarının görüntülenmesine izin veren mükemmel bir test alanıdır." dedi.

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