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Bilim-Teknoloji

Ýzmir'de TEKNOFEST heyecaný... Bayraktar: TEKNOFEST Kuþaðý zihinsel bir devrime imza atýyor

Çiðli Havaalaný'nda düzenlenen Havacýlýk, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açýlýþ töreninde konuþan TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Selçuk Bayraktar, 'Kök salmaya baþlayan TEKNOFEST Kuþaðý, dünyanýn daha önce þahit olmadýðý zihinsel bir devrime imza atýyor.' dedi.

27 Eylül 2023 Çarþamba 13:12 - Güncelleme:
Ýzmir'de TEKNOFEST heyecaný... Bayraktar: TEKNOFEST Kuþaðý zihinsel bir devrime imza atýyor
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TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfý Mütevelli Heyeti Baþkaný Selçuk Bayraktar, Çiðli Havaalaný'nda düzenlenen Havacýlýk, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in açýlýþ töreninde konuþtu.

Bayraktar'ýn açýklamalarýndan satýr baþlarý þöyle:

Türkiye solunum cihazý olmayan ülkelere bir nefes olmak için bu cihaza ihtiyaç duyan maðdurlara hibe etti. Ýþte milli teknoloji hamlesi budur.

Kök salmaya baþlayan TEKNOFEST Kuþaðý, dünyanýn daha önce þahit olmadýðý zihinsel bir devrime imza atýyor.

Ýlim, ahlakla tamamlandýðýnda mükemmeliyet kazanýr.

Teknofest paydaþlarý olarak her çalýþmanýzýn destekçisiyiz.

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