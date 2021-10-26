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Bilim-Teknoloji

Takipten kaçmak tamamen imkansız! Sabotajcılara İHA darbesi

Rusya, sabotajcıları ormanlarda arayacak İHA geliştirildiğini açıkladı. Rusya Devlet Havacılık Sistemleri Araştırma Enstitüsü Yazılım Sistemleri Daire Başkan Yardımcısı Boris Vişnyakov, 'Böyle takipten kaçmak tamamen imkansız hale gelecek. İHA'lar hedefin yerini tespit edecek ve sürekli koordinatını kontrol merkezin aktaracak.' diye konuştu.

Sputnik26 Ekim 2021 Salı 08:51 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 08:51
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Rusya'da, ormanlık alanda, firari olan suçlulardan nadir bulunan hayvanlara kadar çok farklı hedefleri büyük bir hızla uçarak bulma yeteneğine sahip insansız hava aracının (İHA) geliştirildiği belirtildi.

Rusya Devlet Havacılık Sistemleri Araştırma Enstitüsü Yazılım Sistemleri Daire Başkan Yardımcısı Boris Vişnyakov, Rus medyaya açıklamasında, "Büyük hızlarda ormanlarda hareket edebilen ve her türlü hedef için arama yapabilen bir İHA üzerinde çalışmalar yapılıyor" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, Bu şekilde kaçak suçluları veya sabotajcıları takip etmenin mümkün olacağını söyleyen Vişnyakov, "Böyle takipten kaçmak tamamen imkansız hale gelecek. İHA'lar hedefin yerini tespit edecek ve sürekli koordinatını kontrol merkezin aktaracak" dedi.

Sivil alanda bu araçların, nadir rastlanan hayvanları aramak, takip etmek ve fotoğrafını çekmek için kullanılabileceğini anlatan Vişnyakov, "Böyle iHA'yı geliştirme sorunu önümüzdeki bir iki yılda çözüme kavuşturulacak" diye ekledi.

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