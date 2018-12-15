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Tayvanlı şirket, ülkenin Donanması için 11 adet için sözleşme imzaladı

Tayvanlı şirket Lung Teh Shipbuilding, ülkenin Donanması için 11 adet Tuo Chiang-sınıfı korvet ve dört adet mayın inşa etmek için sözleşme imzaladı.

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Chungshan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Tuo Chiang-sınıfı korvetleri seri üretme planlarının kesinleştiğini ve gemileri üretmek için yüklenici olarak tersanenin seçildiğini açıkladı.
 
Korvetler hava savunma ve su üstü harbi silahları ile donatılacak, ancak denizaltı harbi yeteneklerine sahip olmayacak. Gemiler, 700 tondan daha az bir deplasmana sahip olacaklar.
 
 İnşaatın gelecek yıl başlamasıyla, Tayvan Donanması (ROCN) 2026'dan önce 11 adet katamaran gövdesini teslim alacak. Hızlı mayın çıkarma gemisi projesi de yine Lung Teh Shipbuilding'in tersanesine verildi.
 
(C4Defence)

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