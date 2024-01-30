İSTANBUL 7°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ocak 2024 Salı / 20 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3663
  • EURO
    32,904
  • ALTIN
    1989.7
  • BIST100
    8498.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Bilim-Teknoloji

TBMM Başkanı Kurtulmuş ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını yaptı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

AA30 Ocak 2024 Salı 12:28 - Güncelleme:
TBMM Başkanı Kurtulmuş ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını yaptı
ABONE OL

Kurtulmuş, resmi ziyaret dolayısıyla bulunduğu Abu Dabi'de, Al Reem Adası'ndaki Tamouh Tower'a geçti.

Kurtulmuş, burada, ASELSAN BAE Ofisi'nin açılışını yaptı.

Açılışta, TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi, AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci ve davetliler yer aldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Görgün'den ofisin çalışmaları ve savunma sanayi yatırımlarına ilişkin bilgi aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.