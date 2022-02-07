7 Şubat 2022 Pazartesi 11:07 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 11:08

Azerbaycan'da 26-29 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek TEKNOFEST festivalinin tanıtım toplantısı bugün Başkent Bakü'de yapıldı. Türkiye'de düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, TEKNOFEST 5'inci yılında 26-29 Mayıs arasında Azerbaycan'da gerçekleşecek.

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, tanıtım toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

"HER TÜRLÜ KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ"

"Genç yaştan tohum ekmek suretiyle projeleri destekliyoruz. Burada da benzer projelerin gelişmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız. Kuracağımız dene yap ve bilim merkezlerinde genç kardeşlerimiz inşallah yetişecek ve hazırlanacak. Biz birbirimizden ayrı düştüğümüzde, uzak kaldığımızda hep kaybettik. Bu sebeple, hep birlikte omuz omuza çalışmaya devam etmeliyiz. Birlikteliğimiz tam bağımsızlık mücadelesine de en büyük destek olacaktır."



"YILMADAN MÜCADELEYE DEVAM"

"Hayat bazen bizleri çok zorlu bir mücadeleye sürükleyebilir. Dün de bugün de bizlere gül bahçesi vaadetmedi. Önemli olan yılmadan mücadeleye devam etmek. Sonuna kadar mücadeleyi sürdürmeliyiz. Azerbaycan'ın ulusal bağımsızlık hareketinin öncülerinden Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi... "Bir defa yükselen bayrak bir daha yere inmez"

"Bakü'den Şuşa'ya Azerbaycan'ın her köşesine selamlarımı iletiyorum."

"Kardeşliğimizin pekişmesinde önemli bir rol oynayacak bu organizasyonu himaye eden sayın Cumhurbaşkanımız Başkan Erdoğan'a ve İlham Aliyev'e yürekten teşekkür ederim. TEKNOFEST Azerbaycan milletimize ve uzandığı tüm coğrafyalara hayırlı olsun."