TEKNOFEST, çocukların hayallerine dokunuyor

Çiğli Havaalanı'nda, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen Anadolu Ajansının 9. kez global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İzmir'de coşku sürüyor.

Okulların açık olması sayesinde öğretmenleriyle gruplar halinde alana gelen öğrenciler ise farklı duygular yaşıyor.

Hava gösterilerine büyük ilgi gösteren çocuklar, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK gösterisini heyecanla izliyor.

Öğrenciler, festival alanındaki stantlarda kurulan "Dikey Rüzgar Tüneli", "İklim Tüneli", "Güneş Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalı Çocuk Parkı", "Simülasyon Deneyim Alanları", "Katılımcı Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sıcak Hava Balonu" ve "Pedallı Uçuş Etkinliği"ne katılıyor.

Festival alanında sergilenen Bayraktar Akıncı, Bayraktar Kızılelma, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Anka, F-16, T-129 Atak Helikopteri, Cezeri, Hürjet ve Gökbey'e dokunup fotoğraf çektiren miniklerin heyecanı yüzlerine yansıyor.

ÇOCUKLAR HEYECANLARINI PAYLAŞTI

Ailesiyle festivale gelen 6. sınıf öğrencisi Nurefşan Özdemir, AA muhabirine, daha önceden ablasının TEKNOFEST'te derece elde ettiğini, bundan dolayı da organizasyonu çok sevdiğini aktardı.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Özdemir, "En büyük hayalim pilot olmak. O yüzden uçağa dokunmak çok iyiydi, çok güzel duygular hissettim. İlk defa uçağa dokundum. Burası pilot olma hayalimi pekiştirdi. Çok güzel, anlatamıyorum o duyguyu." diye konuştu.

7. sınıf öğrencisi Murat Sarı, burada çok güzel duygular yaşadığını belirterek, "Bir sürü Türk yapımı uçak var. Gösteriler de var. Çok güzel. Böyle bir şey beklemiyorduk. Uçaklara dokununca mutlu olduk. İlk defa uçağa dokunduk." dedi.

Yazılımcı olmayı hedeflediğini aktaran Sarı, burayı gördükten sonra hedefine ulaşmak için daha çok ders çalışması gerektiğini anladığını ifade etti.

7. sınıf öğrencisi Enes Coşkun, etkinlikte ilgisini en çok helikopter ve uçakların çektiğini, çok beğendiğini dile getirdi.

Berat Demir, uzun süredir bu anı hayal ettiğini ve burada bulunmanın çok farklı bir his olduğunu belirterek, "Özellikle uçaklar var diye gelmek istedim. Çok güzeldi burası eğleniyorum. Uçakları ve gösterileri beğendim. Uzun süredir zaten heyecanlanıyordum geleceğim için ama bugün daha da çok heyecanlandım." ifadelerini kullandı.

4. sınıf öğrencisi Mahmut Eren Coşkun ise heyecanına hakim olamadığını belirterek, "Buraya geldiğimde uçakları görmek istiyordum. Tanklara, uçaklara dokundum. Çok merak ediyordum. Biz yarın okul gezisi yapacaktık. Ben önden bugün geldim çok heyecanlandım." şeklinde konuştu.