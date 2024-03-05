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Bilim-Teknoloji

TEKNOFEST Girişim Programı 3. Dönemi Başlıyor

TEKNOFEST Girişim Programı 3. dönemine başlıyor. Yeni girişimcilere kapılarını açacak olan program teknoloji odaklı, ölçeklenebilir iş fikirlerine sahip girişimcilerin; proje fikirlerini sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde ticari faaliyete dönüştürmesine yardımcı oluyor.

5 Mart 2024 Salı 13:04 - Güncelleme:
TEKNOFEST Girişim Programı 3. Dönemi Başlıyor
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TEKNOFEST GİRİŞİM PROGRAMI 3. DÖNEME KİMLER BAŞVURABİLİR?

Programa; 2018- 2023 yılları arasında TEKNOFEST yarışmalarında finalist olmuş takım üyeleri ve projesini şirketleştirmiş girişimler başvurabilir. Başvurular 20 Mart 2024 saat 23:59:59 tarihine kadar https://t3gm.t3vakfi.org/tr/basvuru/teknofest-girisim-programi/ adresinden yapılabilecek.

TEKNOFEST GİRİŞİM PROGRAMININ 3. DÖNEM İÇERİĞİ

TEKNOFEST Girişim Programı 3. dönem sürecini başarıyla tamamlayan ön kuluçka girişimlerine 250 bin TL, hızlandırma girişimlerine ise 500 bin TL'ye kadar maddi destek sağlayacak. Seçilen ekiplere maddi desteğin yanı sıra girişimcilik eğitimleri, alanında uzman ve yönetici mentor görüşmeleri, ofis ve patent desteği, yatırımcı ve işbirliği görüşmeleri desteği verilecek.

TEKNOFEST GİRİŞİM PROGRAMI 1. VE 2. DÖNEM

2022 yılında başlayan TEKNOFEST Girişim Programı, ilk döneminde 24 girişime 3 Milyon TL, ikinci döneminde ise 16 girişime 3.6 Milyon TL maddi destek sağladı. İlk iki döneminde mezun olan 40 girişime toplam 6.6 Milyon TL maddi destek sağlanırken 5 girişim son 1 yıl içerisinde yatırım aldı.

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