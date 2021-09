22 Eylül 2021 Çarşamba 12:10 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 13:07

Dünyanın en büyük teknoloji etkinliği olan TEKNOFEST ikinci gününde tüm hızıyla devam ediyor. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen dev organizasyon, 26 Eylül'e kadar Atatürk Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı arasında "Bilim Türkiye" ve Deneyap eğitim programlarının Azerbaycan'da uygulanmasına yönelik protokol imzalandı.

Söz konusu protokole ilişkin imza töreni, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in düzenlendiği Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.

Törende konuşan T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, Vakfın "Milli Teknoloji Hamlesi"ni gerçekleştirmek için yaptığı projelerden bahsetti.

"Bilim Türkiye" ismini verdikleri bir modelleri de bulunduğunu söyleyen Bayraktar, "Türkiye'de 10 bilim merkezimiz var. Bu protokolle, bilim merkezi modeli Ajansımız ortaklığında '2 devlet, tek millet' anlayışına uygun bir şekilde Azerbaycan'da 'Bilim Bakü' olarak hizmete geçecek." dedi.

Bayraktar, T3 Vakfı olarak bu gibi bir faaliyetin içinde yer almaktan memnuniyet duyduklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Azerbaycan gençliğine katkı sunmaktan dolayı mutluyuz. İnşallah Bilim Bakü bünyesinde Azerbaycanlı gençlerimize, teknolojiden tasarıma, doğa bilimlerinden matematiğe, robotiğe kadar tüm alanlarda eğitimler verilecek. Aynı zamanda Deneyap Teknoloji Atölyesi de kurulacak, sınavla seçilmiş öğrencilere teknoloji eğitimleri sunulacak."

- "FAYDA SAĞLAYACAKTIR"

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Bağlı Kamu Hizmetleri ve Sosyal İnovasyon Devlet Ajansı Başkanı Ulvi Mehdiyev de protokolün Azerbaycan gençlerinin inovasyon ve teknoloji yoğun alanlara yönelmesinde faydalı olacağına dikkati çekti.

Azerbaycan'ın da Türkiye gibi teknoloji asrının öncü ülkelerinden olma hedefi olduğunu belirten Mehdiyev, "2 devlet, tek millet" anlayışıyla bu hedefe ulaşabileceklerini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, Bayraktar ile Mehdiyev, ortak hizmet protokolünü imzaladı.

- İLK KEZ YURT DIŞINDA UYGULANACAK

Protokolle, T3 Vakfının "Bilim Türkiye" ve "Deneyap Eğitim Programları" ilk defa ülke dışında uygulanmaya başlayacak.

Azerbaycan ve Türkiye arasında ilişkileri güçlendirmek amacıyla hayata alınacak Bilim Bakü'de, doğa bilimleri, teknoloji, matematik, astronomi, havacılık ve uzay, tasarım ve girişimcilik atölyeleri olacak.

SELÇUK BAYRAKTAR: BAYRAKTAR TB3 İLK UÇUŞUNU 2022'DE YAPACAK

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Baykar'ın yeni projelerinden bahsederek, 2022 yılında Bayraktar TB3'ün ilk uçuşunu gerçekleştireceğini söyledi.



T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen, Türkiye'den ve dünyadan girişim ekosisteminin tüm paydaşlarını bir araya getiren Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi'nde bir sunum gerçekleştirdi.

Baykar tarafından geliştirilen insansız hava sistemleri hakkında görsel bir sunum yapan Bayraktar, "Biz burada yola çıkarken Türkiye'de 'biz bunları ancak dışarıdan alabiliriz' diyen bir anlayış mevcuttu. Yani biz ve savunma sanayisini düşünecek olursak büyük ölçekte, büyük oranda yüzde 85'in üzerinde yurt dışına bağımlılık söz konusuydu. Biz ne yaparsak yapalım muhakkak fikri hakları ve tasarımı bize ait olsun, özgün olsun dedik. İlk gün belki en iyi eseri geliştirmesek de kendimize has bir eseri geliştirmiş olacağımızdan, bu var olan özgüven problemini de bir anlamda yüksek teknolojideki açmış oluruz anlayışıyla yola çıktık." diye konuştu.

Bayraktar, üretilen ürünlerin tasarımının önemine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ürünün, fikri hakları bizde olacak ve bunun yanında kimseye de benzemeyecek. Bundan daha önemlisi benim daha fazla önem verdiğim husus yerleşik düzen çarpık ve yanlış yollara sahip olsa bile biz hem inancımız gereği hem anlayışımız gereği dedik ki; asla bu girdiğimiz yolda etik ve ahlaktan ayrılmayacağız. Yani ne yaptığınızdan daha önemlisi bunu nasıl yaptığımız. Şayet o yollara başvuracak olsak o yollara tevessül edecek olsak belki kısa dönemde belki karlı çıkabilirsiniz ama orta ve uzun vadede asla başarılı olmanız bereketli, insanlığın faydasına bir sonuç elde etmeniz mümkün değil. O yüzden ben buradaki de genç arkadaşlarıma bunu hassaten tavsiye etmek istiyorum. Girişimlerin daha yolun başında olan girişimleri açısından bu hızla dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. Ne yaparsanız yapın sistem sizi bazı yanlışlara zorlasa da asla hak bildiğiniz yoldan etikten ve ahlaktan ayrılmayın."

Yeni dönüşümlerin yaşandığı bir dönemden geçtiklerinin altını çizen Bayraktar, "Ben bunu biraz da sörf dalgalarına benzetiyorum. Yani o dalga doğarken ön tarafında kaldığınızda hep bu avantajınıza oluyor. Işte bizim insansız hava araçlarındaki hikayemiz de biraz böyle. Bugünün yarışlarına, bitmiş yarışlarına değil geleceğin trenlerine odaklanmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ve şayet bu söylediğim hususlara riayet edersek ilk günden itibaren yani o en ufak iki metrelik uçağı yaptığınızda dahi dedik ki; eğer milli ve özgün olursak, bunun yanında etik ve ahlaka riayet edersek geleceğin trendine de odaklanmışsak dünyanın en iyisini yapmamamız için hiçbir sebep yok. Buna hep inandık ve o şekilde çalıştık." şeklinde konuştu.

Baykar'ın geçmişten bugüne geliştirdiği insansız hava sistemlerinden bahseden Bayraktar, gelecek yıllarda hayata geçirecekleri projelerden de bahsederek şunları söyledi:

"Geleceğe baktığımızda önümüzde Bayraktar TB3 dediğimiz binlerce kilometreye uydu kontrolüyle gidebilen, Bayraktar TB2'nin biraz büyüğü bir anlamda Akıncı'nın da daha ufağı diyebileceğimiz gemiye iniş kalkış kabiliyetiyle özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle öne çıkan ve dünyada pek benzeri olmayan bir silahlı insansız hava aracı sisteminden bahsediyoruz.

Bir de Akıncı'dan sonra dünyanın da yönünü çevirdiği insansız savaş uçağımızı geliştiriyoruz. Bu insansız savaş uçağının da yine dünyadaki benzerlerinde bulunmayan aynen Bayraktar TB3'te olan asıl muharebe sahasında devrim olacağını düşündüğümüz özelliği kısa pistli gemilere iniş kalkış yapabilme kabiliyetinin olması.

Bu iki platform Türkiye'de bulunan TCG Anadolu amfibi çıkarma gemisine konuşlandığında nasıl ki Azerbaycan Tek Vatan Harekatı'nda SİHA'larımız tüm dünya tarafından muharebe doktrininde 'bu büyük bir paradigma dönüşümüdür' diye basına yansıdıysa bu platformlarla birlikte de muharebe sahasında büyük bir devrim olacağımızı öngörüyoruz. 2022'de inşallah Bayraktar TB3 ilk uçuşunu yapacak. 2023'e kadar da muharip insansız uçak sistemimiz yani insansız savaş uçağı dediğimiz projeyi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

- GELECEĞİN ARAÇLARI AKILLI UÇAN ARABALAR



Akıllı uçan arabalar üzerine çok büyük firmaların çalışmalar yaptığına dikkati çeken Bayraktar, "200'e yakın girişim bu alana yönelik çalışmalarına devam ediyorlar. Biz de bu çalışmalara yaklaşık 3 yıl önce başladık." dedi.

Bayraktar, "Ama tabii bu her yönüyle çok karmaşık otonomi problemlerini ve bunun yanında durumsal farkındalık dediğimiz gördüğünü anlama, tanıma ve insanla birlikte uçacağından tabii ki çok yüksek emniyet ve güvenirliğe sahip olması gereken bir platform. Bu aslında büyütülmüş bir drone. Bunun uçan araba olması, içine girecek her sistemin belki 5,10 belki 15 yıl gelişmesi gerekiyor. Etki sistemlerinden batarya teknolojilerine bu sistemi akıllı bir şekilde uçuracak yapay zeka bilgisayarlarından içindeki elektronik donanımlara kadar her alanda büyük atılımlar yapılması gerekiyor. Biz yarın bu alanda oyuncu olabilelim diye bugünden hazırlanıyoruz." diye konuştu.

TÜRKSAT TEKNOFEST'TE GENÇLERLE BULUŞTU

Türksat AŞ, Türkiye'nin en güncel uydu ve milli anten ailesini, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te başta gençler olmak üzere katılımcılarla buluşturdu.

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) yürütücülüğünde dün kapılarını açan TEKNOFEST'in paydaşları arasında Türksat gibi kritik öneme sahip birçok kuruluş bulunuyor.

Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen festivalin ilk günü etkinliklerine, Türksat adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kemal Yüksek, Genel Müdür Hasan Hüseyin Ertok, İdari ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Metin Çavuşoğlu ve Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. Selman Demirel de katıldı.

Model Uydu Yarışması'nın da sahibi olan Türksat, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu sektörü, medya kuruluşları ve üniversitelerden oluşan kurumların katılımıyla düzenlenen etkinlikte sergilediği yeni anten ailesi PEYCON'un yanı sıra dev Türksat 4A Uydusu maketiyle de dikkati çekti.

Türksat'ın bir diğer standı "Model Uydu"da ise Türksat Model Uydu Yarışması finalistleri, yerli ve milli üretim model uyduları ile roketlerini sergiledi. Bu stant, TEKNOFEST'in ilk gününde gençlerin akınına uğradı.

BAKAN VARANK, TEKNOFEST'TE TÜBİTAK STANDINI ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'te TÜBİTAK enstitü ve araştırma merkezlerinin stantlarını ziyaret etti.

Bakan Varank, standa kendi kullandığı, Referans Otomotiv tarafından geliştirilen "City Savar" elektrikli özel üretim araçla geldi.

Varank'a ziyaretinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu da eşlik etti.

TÜBİTAK'ın Ulusal Metroloji Enstitüsü (UME), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM), Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM), Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü, Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE), Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü ve Ulusal Gözlem Evi stantlarını gezen Varank, yetkililerden bilgi aldı.

Varank, Deneyap alanında çocukların projelerini inceledi ve onları tebrik etti. Bilim Merkezi'ne de giden Bakan Varank, kağıttan uçak yaparak makineyle uçurdu.

BİLGEM standında fordex doküman inceleme cihazıyla belgenin sahte mi gerçek mi olduğunu inceleyen Varank, ışınlanma kabininde BİLGEM Lazer Optik Haberleşme Cihazı ile görüntü aktarımı deneyimi yaşadı, katlanabilir mayın dedektörleri OZAN ile kum havuzunda metal arama etkinliğine katıldı.

- EL KUVVETİNİ ÖLÇTÜ

Varank, TÜBİTAK KARE koordinasyonunda düzenlenen Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni tanıtmak amacıyla stantta yerini alan ve çocukların ilgi odağı haline gelen "penguen" ve "kutup ayısı" maskotlarıyla fotoğraf çektirdi.

UME standında el kuvveti ölçer ve vücut direnci ölçer cihazlarını deneyerek el kuvvetini ve vücut direncini ölçen Varank, UME yerli ve milli üretimleri olan Rubidyum Tabanlı Atomik Saat, Manyetik Tork Çubuğu ve Fluxgate Manyetometre cihazları hakkında bilgi aldı.

Varank, ULAKBİM alanında açık kaynak kodlu Pardus21 üzerinde çalışan bir ralli oyununu oynadı.

Bakan Varank ayrıca "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması" kapsamında takımların geliştirdiği robotları inceleyerek, projelere ilişkin bilgi aldı.

Ziyaretleri sırasında öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Varank, yarışmacılarla fotoğraf da çektirdi.

SOLOTÜRK, TEKNOFEST'TE NEFES KESTİ

SOLOTÜRK, TEKNOFEST İstanbul kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

