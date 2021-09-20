20 Eylül 2021 Pazartesi 16:10 - Güncelleme: 20 Eylül 2021 Pazartesi 16:13

Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen ve "Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali ilk kez 2018 yılında İstanbul Havalimanı'nda düzenlendi.

Dört gün boyunca 550 binden fazla ziyaretçi ağırlayan ve ilk yılında dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olmayı başaran ve 2019 yılında ticari uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen ikinci yılında ise 1 milyon 720 bin ziyaretçiyle 'dünyanın en büyük havacılık festivali' haline geldi.

TEKNOFEST için geri sayım sürüyor

Geçen yıl üçüncüsü Gaziantep'te yapılan ve salgın nedeniyle ziyaretçi katılımının olmadığı festivalin dördüncüsü bu yıl 21-26 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilecek. Bu yılki festival için Atatürk Havalimanı'nda çadırların kurulumu ve diğer hazırlıkları devam ederken salgın nedeniyle bu yıl ziyaretçi katılımının ise rezervasyonlu şekilde yapılacağı belirtildi.

TEKNOFEST BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Katılımcıların öncelikle TEKNOFEST'in web sitesi üzerinden online kayıt yaptırması ve kayıt sırasında HES Kodu ile birlikte istenen bilgileri girmeleri gerekiyor.

Online kayıt işlemini tamamlayarak festivale ziyarete gelen kişiler iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış ise veya önceden Kovid-19 hastalığını geçirip tek doz aşılarını oldularsa sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanan kontrol ile alana giriş yapabilecekler.

Kovid-19 aşısı olmamış ve/veya tek doz aşı olmuş kişilerden ise alana giriş yapmadan önceki son 48 saatte yapılmış, negatif sonuçlu PCR testi istenecek ve kontrolü, sisteme entegre edilmiş HES kodu üzerinden sağlanacak.

18 YAŞ ALTINDAKİLER REFAKATÇİLERİ İLE BİRLİKTE GİRİŞ YAPABİLECEK

Verilen bilgiye göre, festivali ziyaret edecek olan 18 yaş altındakiler için kayıt olma zorunluluğu bulunmazken festival alanına HES kodu göstererek refakatçileri ile birlikte giriş yapabilecek.

TEKNOFEST 2021'e ziyaretçi olarak katılmak için https://t3kys.com/tr/teknofest/visitor/apply/ üzerinden kayıt yaptırılabiliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin de olduğu 74 kurum ile birlikte düzenlenen TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül'de 09.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.