TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor
Atatürk Havalimanı’nda bu yıl 2’ncisi gerçekleştirilecek TEKNOFEST, yarın kapılarını açıyor. 17-22 Eylül arasında icra edilecek festivalde on binlerce yarışmacı birinci olmak için ter dökecek.
Türkiye’nin ‘Millî Teknoloji Hamlesini’ gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul 17 Eylül Salı günü başlıyor. Bu yıl 2’ncisi Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST yoğun bir katılım gerçekleştirilecek. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen festivale Türkiye’nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17 bin 773 takım başvuru yaptı. 2.000’den fazla takım ve 50 binden yarışmacı finalist olmaya hak kazandı.
MİLYONLARCA TL ÖDÜL
Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 milyon TL’nin üzerinde ödül bekleniyor.
REKOR KATILIM VAR
Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST çerçevesinde Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen roket yarışlarına katıldı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Bayraktar, atışların ardından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “TEKNOFEST’E bu yıl rekor düzeyde bir katılım oldu. Geçen yılın yaklaşık 8-9 katı. Geçen yıl 2 bin takım başvurmuştu, bu yıl 17 bin takım başvurdu ve 55 binin üzerinde öğrenci katıldı. Bu yıl TEKNOFEST her anlamda patlama yaptı diyebiliriz. Burada da roket yarışmasının iki kategorisi var. Yüksek ve alçak irtifa. 9 lise takımı toplamda 571 takım başvurdu, 79 takım yarışıyor. Bunların 9’u lise takımı. Yani düşünün ki geleceğin uzay, uydu sistemlerini, hava savunma sistemlerini yapacak genç kardeşlerimiz lise çağından bu alana hazırlanmaya başlıyorlar” ifadelerini kullandı.
ÜRÜNLER SERGİLENECEK
TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK tarafından çeşitli teknoloji yarışmaları da düzenlenecek. Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması, İHA Yarışması ve Roket Yarışları gençlere heyecanlı anlar yaşatacak. Körfez Yarış Pisti’nde 14-19 Eylül’de yapılacak yarışların ardından ödül alan takımların araçları 20-22 Eylül’de TEKNOFEST’te sergilenecek. Ayrıca, 16-22 Eylül tarihleri arasında, ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik 2019 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları Yarışları gerçekleştirilecek.
SSB ATAK YAPACAK
Gençlerin savunma sanayisine ilgisini artırmak için çeşitli proje ve organizasyonlara destek olan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), TEKNOFEST İstanbul’da birçok etkinliğe imza atacak. SSB standında gerçekleştirilecek “sanal gerçeklik etkinliği” ile gençler Altay Tankı, TCG Anadolu Gemisi ve Atak helikopterlerini deneyimleyecek. SSB öncülüğünde kurulan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi de stantta gençlerle buluşacak. Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi, “Kritik altyapıları siber saldırılara karşı korumayı öğren, şehrin kahramanı sen ol!” sloganıyla gençleri SSB standında ağırlayacak. Bu kapsamda, hazırlanan bir şehir maketi bilgisayarlara bağlanarak, yaşam alanları, tren yolu, enerji altyapısı, su ve doğal gaz altyapısı gibi kritik altyapıların sistem üzerinden kontrol edilmesi sağlanacak, gençlere bu sistemleri korumanın önemi, tehditler ve saldırılara karşı korunma gibi konularda uygulamalar yaptırılacak.
TÜBiTAK UYDULARI GETiRiYOR
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), geliştirdiği çözüm ve teknolojilerle TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde ziyaretçilerle buluşacak. Festivalde 6 bilim merkezi yetkilileri, teknoloji meraklılarıyla bir araya gelecek.
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