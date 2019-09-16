TEKNOFEST İstanbul kapılarını açıyor

Türkiye’nin ‘Millî Teknoloji Hamlesini’ gerçekleştirmesi ve teknoloji üreten bir topluma dönüşmesi hedefiyle yola çıkan Türkiye’nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST İstanbul 17 Eylül Salı günü başlıyor. Bu yıl 2’ncisi Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek TEKNOFEST yoğun bir katılım gerçekleştirilecek. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen festivale Türkiye’nin 81 ilinden 122 farklı ülkeden toplamda 17 bin 773 takım başvuru yaptı. 2.000’den fazla takım ve 50 binden yarışmacı finalist olmaya hak kazandı.

MİLYONLARCA TL ÖDÜL

Türkiye’de gençlerin millî teknoloji üretme ve geliştirme konusuna ilgilerinin artması hedeflenmiş, ön eleme aşamasını geçen takımlara toplamda 4 milyon TL’nin üzerinde maddi ve malzeme desteği sağlanarak bu alanda çalışan binlerce gencin projesi desteklenmiştir. Finalist takımları 3 milyon TL’nin üzerinde ödül bekleniyor.

REKOR KATILIM VAR

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST çerçevesinde Tuz Gölü’nde gerçekleştirilen roket yarışlarına katıldı. Öğrencilerin heyecanına ortak olan Bayraktar, atışların ardından açıklamalarda bulundu. Bayraktar, “TEKNOFEST’E bu yıl rekor düzeyde bir katılım oldu. Geçen yılın yaklaşık 8-9 katı. Geçen yıl 2 bin takım başvurmuştu, bu yıl 17 bin takım başvurdu ve 55 binin üzerinde öğrenci katıldı. Bu yıl TEKNOFEST her anlamda patlama yaptı diyebiliriz. Burada da roket yarışmasının iki kategorisi var. Yüksek ve alçak irtifa. 9 lise takımı toplamda 571 takım başvurdu, 79 takım yarışıyor. Bunların 9’u lise takımı. Yani düşünün ki geleceğin uzay, uydu sistemlerini, hava savunma sistemlerini yapacak genç kardeşlerimiz lise çağından bu alana hazırlanmaya başlıyorlar” ifadelerini kullandı.