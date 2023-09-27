AA muhabirinin derlediði bilgilere göre, bu yýl üçüncüsü Ýzmir'de düzenlenen TEKNOFEST, Çiðli Havaalaný'nda baþladý.

AA'nýn global iletiþim ortaðý olduðu 1 Ekim'e kadar sürecek festival, Türkiye'nin "milli teknoloji ekosisteminde" rol oynayan bakanlýklarýn, baþkanlýklarýn, kamu ve özel sektör kuruluþlarýnýn, akademik kurumlarýn ve medya þirketlerinin de aralarýnda bulunduðu 121 kurumun katýlýmýyla gerçekleþtiriliyor.

Kapýlarýný 09.00'da açan festival nedeniyle Çiðli Havaalaný bölgesinde trafik yoðunluðu oluþtu. Sabah erken saatlerden itibaren festival alanýna gitmek isteyenlerin büyük bölümünün, toplu taþýma araçlarýný kullandýðý gözlendi.

Resmi açýlýþ töreni bugün saat 13.00'de gerçekleþtirilecek festivalin ilk gününde "Bilim Þov", Rafadan Tayfa Teknolojik Tayfa", "Hürkuþ ve Gökbey Müzikali", "Sahne Senin", Uçan Çocuklar Akrobasi Gösterisi" ve Burak Yeter konseri olacak.

Katýlýmcýlar gün boyunca "Dikey Rüzgar Tüneli", "Ýklim Tüneli", "Güneþ Gözlemi", "Planetaryum", "Uzay Temalý Çocuk Parký", "Simülasyon Deneyim Alanlarý", "Katýlýmcý Stant Aktiviteleri", "Kara ve Hava Araç Sergisi", "Sýcak Hava Balonu" ve "Pedallý Uçuþ Etkinliði"ni deneyimleyebilecek. Teknoloji ve giriþim alanlarýnda yarýþmalar yapýlacak.

Festival boyunca Türk Yýldýzlarý, Bayraktar Akýncý, Anka, Bayraktar TB2, F-16 Solotürk, Hürkuþ, S-70 (Çelik Kanatlar), BEL-429 (Üzüm Salkýmý), Paramotor, Gyrocopter, T-129 Atak Helikopteri, Caravan (Paraþüt atlayýþlarý) ile gökyüzünde heyecan veren gösteriler sunulacak, öðrencilerle ilk uçuþ etkinlikleri hayata geçirilecek.

"Sahne senin" etkinliði ile müzikseverler, sahne deneyimi yaþayacak.

Festival heyecanýna ortak olmak isteyen ziyaretçiler, kayýtlarýný TEKNOFEST internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden yapabiliyor.

ÝZMÝR SEMALARINDA TEKNOFEST HEYECANI

Türkiye Teknoloji Takýmý Vakfý (T3) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý yürütücülüðünde düzenlenen havacýlýk, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST Ýzmir'de, SOLOTÜRK ve jandarma helikopterleri gösteri uçuþlarý yaptý.

Bu yýl üçüncüsü Ýzmir'de düzenlenen ve Çiðli Havaalaný'nda baþlayan TEKNOFEST'te sabah saatlerinden bu yana yaþanan yoðunluk dikkat çekiyor.

Alana giren çoðunluðu öðrencilerden oluþan gruplarý ise Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri timi SOLOTÜRK, Ýzmir semalarýnda sergilediði heyecan veren gösteriyle karþýladý.

Zorlu akrobatik hareketleri alkýþlar eþliðinde izleyen katýlýmcýlar, cep telefonlarýyla bu anlarý kaydetti.

Gösteri uçuþlarý kapsamýnda Jandarma Genel Komutanlýðýna baðlý helikopterler de zeybek gösterisi yaptý, CN-235 CASA uçaðýndan paraþüt atlayýþý yapýldý.