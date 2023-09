TEKNOFEST İzmir'de 104 girişimci dereceye girmek için yarışıyor

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Üyesi Bayraktar, AA muhabirine, TEKNOFEST'in İzmir'de ilk kez düzenlenmesine rağmen katılımın çok coşkulu olduğunu ve vatandaşların organizasyonu sahiplendiğini söyledi.



TEKNOFEST'in düzenlenmeye başlamasından bu yana projelerin girişime dönüşerek ticarileşmesi için çalışmalar yaptıklarını hatırlatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Nitekim bu sene ilk defa TEKNOFEST Ankara'da girişim yarışması formatı düzenledik. 2018'den beri geliştirilen projelerin bir girişim olarak başvurmasını ve sahnede girişim sunumlarını yapmalarını bekledik. Ankara'da 260 girişime ev sahipliği yaptık. Orada 45 girişim dereceye girerek ödüllerini aldı."

İrem Bayraktar, TEKNOFEST İzmir'de 104 yerli ve yabancı katılımcının, 3 gün boyunca sağlık teknolojileri, çevre ve enerji teknolojileri, engelsiz yaşam, turizm ve oyun teknolojileri girişimleri ürünlerini jüri karşısında sergileyeceğini belirtti.

- DERECEYE GİRENLERE YAKLAŞIK 10 MİLYON LİRALIK DESTEK

Yarışmada dereceye giren girişimcilere 10 milyon liraya yakın nakdi destek sağlandığını dile getiren Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bunlar hibe şeklinde. Girişimlere can suyu olsun. Prototiplerini geliştirsinler. Biraz bu açıdan maddi destek sağlıyoruz ama şuna da değinmek istiyorum, aslında işin girişim ayağı, uluslararası girişim zirvemiz 5 ve 6 Aralık'ta İstanbul Lütfü Kırdar'da düzenleyeceğimiz Take Off Uluslararası Girişim Zirvesi. Bu zirveyi de 2018'den beri TEKNOFEST ile düzenliyoruz. Burada dereceye girecek girişimleri Take Off İstanbul'da ağırlayacağız ve onları doğrudan yatırımcılarla işbirliği yapabilecekleri potansiyel kurumsal firmalarla buluşturuyor olacağız."