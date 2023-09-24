Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İzmir - Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST için "Cumhuriyetimizin 100. yılında, tüm yurdu etkisi altına alan TEKNOFEST rüzgarı İzmir'de esecek." dedi.

Dünyanın en büyük uzay, teknoloji ve havacılık festivali olan TEKNOFEST, yeni adresi olan İzmir'de düzenlenecek. Yerli ve milli imkanlar ile üretilen araçların sergilendiği TEKNOFEST'in yine ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

İzmir Çiğli'de düzenlenecek TEKNOFEST alanından görüntü

BAKAN KACIR, GERİ SAYIMI BAŞLATTI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 27 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında İzmir - Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek olan TEKNOFEST için sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"Cumhuriyetimizin 100. yılında, tüm yurdu etkisi altına alan TEKNOFEST rüzgarı İzmir'de esecek" sözlerini kullanan Bakan Kacır, bilim ve teknoloji tutkunlarını İzmir'de buluşmaya davet etti.