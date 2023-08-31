TEKNOFEST'te TUSAŞ'a yoğun ilgi

Türkiye'nin en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST, ikinci gününde pek çok farklı etkinliklerle devam ediyor. Etimesgut Havaalanı'nda süren festivale binlerce vatandaş gelirken, kurum ve kuruluşlar da ziyaretçilere faaliyetlerini sergiliyor. Vatandaşlar, TUSAŞ'ın festival alanına açtığı standa yoğun ilgi gösteriyor. Gelişim atölyeleri, simülatörler ve daha pek çok etkinliklerle zaman geçiren çocuklar, Türk savunma sanayiine dair ürünlerin maketlerini, simülatörlerini inceliyor.

"KAAN ALLAH'IN İZNİYLE SENE SONUNDA EMNİYETLİ BİR ŞEKİLDE UÇACAK"



TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ise konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Belki İstanbul'dan çok daha yoğun. Burada heyecan veren; bebek arabasıyla gelen çocuklar, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite çocukları, gençleri, bunlar da savunma sanayiine gönül verdikleri gösteriyor. Niye önemli, 2050'nin garantileri bunlar. Bunlar Allah'ın izniyle 2050'de mühendis olmuş, yönetici olmuş, bu sanayiyi omuzlarına yükleyecekler. Bebeklere sorun, 'mühendis mi olacaksınız' diye, alacağınız cevap 'mühendis'. O zaman bu iş yaradı, TEKNOFEST görevini yaptı, Türk gencini motive etti. Amacı da buydu, TUSAŞ olarak da bu yüzden buradayız. Allah Türkiye'nin bahtını açık etsin. Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi zaten, Allah'ın izniyle sene sonunda emniyetli bir şekilde uçacak. 2028'de de Hava Kuvvetleri'ne teslim edeceğiz, bahtı açık olsun. Stratejik bir hasret, Türkiye için çok önemli bir savunma sistemi."

"ALANDAKİ UÇAKLAR ÇOK HOŞUMA GİTTİ"



Ziyaretçilerden 11 yaşındaki Muhammed Yunus, TEKNOFEST'e ilk defa geldiğini, çok eğlendiğini belirterek, "Alan baya büyük, gezerken çok yoruluyorsunuz. Biz abimle çok gezdik, eğlenceli. Alandaki uçaklar çok hoşuma gitti. Etkinlikler var, rozet falan veriyorlar. Çok güzel gözüküyor, güzel işlemesi var" dedi.

Hamdi Ömer Mavili ise uçakları çok sevdiğini, büyüyünce pilot olmak istediğini dile getirdi.

"TÜRKİYE SON 10 YILDA SAVUNMA SANAYİİNDE BİR DEVRİM YAPTI"



Fatih Menekşe de TEKNOFEST'in daha önce farklı illerde yapıldığını, ilk kez Ankara'da yapılmasından dolayı hoşnut olduklarını ifade ederek, şunları aktardı:

"TEKNOFEST'te Türkiye'nin savunma sanayiinde geldiği noktaları da görmüş oluyoruz. Bence Türkiye son 10 yılda savunma sanayiinde bir devrim yaptı. Bunları her şekilde görebiliyoruz. Burada da bunları takip etme ve izleme olanağımız var, onun için geldik. Savunma sanayiinde Bayraktar, ANKA, Aksungur üst noktalara geldi. Füze sanayiinde de baya gelişmeler var. Helikopterde de bir yerlere geliyoruz. Bunun en pik noktası bence KAAN. KAAN'ın motorunu yapıp onu da belirli bir noktaya getirirsek herhalde dünyada ilk beşe oynarız."

TEKNOFEST, 3 Eylül'e kadar ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.