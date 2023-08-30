Teknofest'te yarışan gençlerden büyük başarı! Dağlıoğlu: Dünya pazarlarına açılıyorlar

24 TV Muhabiri Armağan Canbaz'ın konuğu Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, TEKNOFEST heyecanını değerlendirdi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak Teknofest'in kuruluşundan bu yana ilk paydaşları arasında yer aldıklarını ifade eden Dağlıoğlu, "Misyonumuz daha çok Türkiye uluslararası doğrudan yatırımları kazandırmak ve teknoloji alanında da teknoloji girişimlerimizin sermayeyle buluşması, fonlamayla buluşması ve aynı zamanda bu teknoloji girişimcilerimizin dünyaya açılması için onları uluslararası etkinliklere götürmek. Bu bağlamda aslında bizim bu girişimcilik yarışımızda çok önemli bir etkinlik oluyor bizim bütün bu ajandamız içerisinde" dedi.

"Teknofest yarışmalarına katılmış, burada dereceler elde etmiş gençlerimizin, arkadaşlarımızın artık o ürünlerini şirketleştirdiği, bir teknoloji girişimi haline getirdiğini görüyoruz ve dünya pazarlarının açıldığını görüyoruz" ifadelerini kullanan Dağlıoğlu, "Bunları görmek bizim için mutluluk verici. Tabii burada standımızda da özellikle Teknofest'i ziyaret eden vatandaşlarımıza kendi çalışma alanımızda da bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde biz son 20 yılda çok büyük başarılara imza attık. Ekonomik büyüme, ihracatın artması, istihdam oluşturması gibi alanlarda. Bir de uluslararası doğrudan yatırım çekme başarımız var. Biz 2003 yılından bu yana yaklaşık 255 milyar dolar yatırım çekmiş bir ülkeyiz. Burada bir bilgi yarışması düzenleyerek, bu geçmiş 20 yılın başarılarıyla ilgili vatandaşımız nezdinde birazcık farkındalık uyandırmak için bilgi yarışması düzenliyoruz. Sonunda bazı ödüllerimiz oluyor. Zaman zaman ben de bu yarışmalara seyirci olarak iştirak ediyorum. Sonrasında ödül veriyorum. Geçmişte Sanayi Bakanımızın ödül verdiği programlar da olmuştu. Bu da bizim için ülkemizdeki bu Teknofest ziyaretçileriyle bir buluşma fırsatı oluyor. Daha geniş kitlelere bu faaliyetlerimiz hakkında bir farklılık oluşturma fırsatı veriyor" dedi.

Türk savunma sanayinde çok büyük başarılara imza atıldığına dikkat çeken Dağlıoğlu, "Hızla artan bir yerlileşme alanı, artan yetkinlikler oranı diyelim. Vatandaş nezdinde de bu büyük bir ilgi görüyor. Baktığımız zaman dışarıdaki alanda bütün bu savunma sanayi ürünlerini, uçakları, helikopterleri görmeleri mümkün. Bize de vatandaşımız böyle bazı yeni ürünleri işte "Kağan nerede biliyor musunuz?", "Şuraya nereden gidebilirim?" Bunları söylüyor. Tabii bu heyecanı paylaşmak için bizim de içinde büyük mutluluk. Biz de buraya ailelerimizle geliyoruz çoğu zaman. Onlar da hani bizim ailelerimiz için de bir fırsat oluyor. Gerçekten bu ilk mottosuydu işte "Bir çocuk bir uçağa dokunsun". Aslında bütün 85 milyon için bir fırsat. Artık bir uçağın ötesinde bütün bu savunma sanayi ekipmanlarına ürünlerini dokunma fırsatı. Onları görme, onlar anlama fırsatı olmuş oluyor vatandaşımız için" dedi.

Cumhuriyetin 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde cumhuriyetin 2. yüzyılına başladıklarını kaydeden Dağlıoğlu, "Bu sembolik yılda böylesine sembolik bir günde Teknofest'in Ankara'da başlamış olması çok anlamlı bence. Bu bağlamda böyle ülkemizin tam da coğrafi olarak orta konumlarında bulunan bir şehirde Teknofest'i yaparken bütün ülkemizin, bütün milletimizin buraya bir teveccüh gösterdiğini görüyoruz. Önümüzdeki günlerde de kendilerini burayı ziyaret etmesi için açık bir davette bulunuyoruz. Bizler buralardayız vatandaşımızı da bekleriz" ifadelerini kullandı.