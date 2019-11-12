Teknoloji tutkunları Efsane Cuma’yı bekliyor

2018’de gerçekleştirilen ‘Efsane Cuma’ etkinliği, markaların satış rekorları kırmasını, tüketicilerin bütçelerine uygun olmadığı için alamadıkları ürünlere erişebilmesini sağladı. Anker de pek çok ürününü satışa çıkarttı. Nebula Apollo taşınabilir projeksiyon cihazı, akıllı TV ve hoparlör, kablo kısıtlamalarını ortadan kaldırıyor ve filmleri, dizileri, TV şovlarını ve daha fazlasını keyifle izleme-ye olanak tanıyor. HDMI ve USB aygıtları ile büyük ekranda seyir keyfi sunabilen Apollo, sadece bir dokunuşla kontrol edilebiliyor. 360 derece güçlü ses sunan Apollo, 200 ANSI ile 4 saat video oynatma süresine sahip.

BATARYAYA BÜYÜK İLGİ

Çevrimiçi satış platformlarında en çok beğenilen ve satışı yapılan taşınabilir bataryalar arasında bulunan Anker PowerCore Select 20000 mAh, sahip olduğu özelliklerle rakiplerinin arasından sıyrılıyor. Anker taşınabilir batarya; IPhone 8’e 7gün, Galaxy S10 ve iPhone XS’e 5 gün, iPad Air 2’ye ise 1,5 gün yete-cek gücü karşılan cihaz, Anker PowerIQ teknolojisiyle şarj imkanı sunuyor.