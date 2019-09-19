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''Teknolojide hedef 2023’e kadar en az 10 Turcorn''

Türkiye’nin sanayi ve teknolojide yol haritası belli oldu. Stratejik plana göre küresel ölçekte Türkiye’den en az 23 akıllı ürün ile Bakan Varank’ın ‘Turcorn’ diye tabir ettiği 1 milyar dolarlık 10 girişim şirketi hedefleniyor.

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Türkiye’nin ‘2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ doğrultusunda hazırlanan stratejiye göre imalat sanayiinin payı yüzde 16.5’ten yüzde 21’e çıkarılacak. Teknolojiye yıllık 5 milyar lira yatırım öngörülen eylem planı, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün ile en az 10 ‘unicorn hedefliyor. Unicorn ya da Türkçesi ile mitolojik tek boynuzlu at, değeri 1 milyar doları aşan yeni girişim şirketlerini ifade ediyor. MKEK Sanayi ve Teknoloji Müzesi’nde basın toplantısı yapan Bakan Varank Türrkiye’de de ‘unicornlar’ çıkmasını ve bunlara da ‘Turcorn’ denilmesini istediklerini belirtti.

23 AKILLI ÜRÜN

Daha rekabetçi ve yüksek katma değerli üretime giden yolun Ar-Ge’ye yapılan harcamalardan geçtiğini ifade eden Varank, “Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1.8’e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye çıkaracağız. Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, ülkemizden en az 23 firmayı sokmak istiyoruz” dedi. Varank, “2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz. Türkiye’nin, yıkıcı teknoloji alanlarında küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz. Bunları yapacak, yenilikçi, fırsatları en iyi şekilde değerlendiren girişimcilere ihtiyacımız var.”

UNICORN HEDEFİ

Varank, girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere ‘unicorn’ denildiğini ve dünyada 300’e yakın unicorn bulunduğunu  belirterek “Ülkemizden de unicornlar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin hatta bunlara da ‘Turcorn’ denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var” dedi. 

Kamu, altın hisseyle stratejik girişimlere ortak olacak

Kamu fonlarıyla desteklenen ve stratejik görülen girişimlerin fikri sınai haklarının Türkiye’de kalması için önlemler geliştireceklerini anlatan Varank, “Örneğin kamunun altın hisseyle stratejik girişimlere ortak olması alternatifini değerlendireceğiz” ifadesini kullandı. Savunma ve havacılık, elektrikli otomobil, petrokimya, iletişim teknolojileri gibi alanlarda stratejik kümeleri destekleyeceklerini dile getiren Varank, bu sayede katma değerli üretimi artırmayı hedeflediklerini ifade etti. Firmaların dijital dönüşüm olgunluk seviyelerini belirleyeceklerini ifade eden Varank, “Türkiye’ye özgü bir model geliştireceğiz. Dijital Dönüşüm ve Yetkinlik Merkezleri kuruyoruz” diye konuştu.       

Yapay Zeka Enstitüsü kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin sahip olduğu büyük verinin ekonomik değere dönüşmesi için Yapay Zeka Enstitüsü kurma çalışmalarının devam ettiğini ve bu kapsamdaki hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Meslek yüksekokulu ve meslek lisesi öğrencilerini sanayi ve teknoloji alanlarında kariyer yapmaya özendirecek modeller oluşturacaklarını ifade eden Varank, kuracakları 100 DENEYAP teknoloji atölyesinde 5 yılda yaklaşık 50 bin özel yetenekli öğrencinin teknoloji eğitimi alacağını belirtti.

 

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