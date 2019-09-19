''Teknolojide hedef 2023’e kadar en az 10 Turcorn''

Türkiye’nin ‘2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi’, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklandı. ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ doğrultusunda hazırlanan stratejiye göre imalat sanayiinin payı yüzde 16.5’ten yüzde 21’e çıkarılacak. Teknolojiye yıllık 5 milyar lira yatırım öngörülen eylem planı, küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün ile en az 10 ‘unicorn hedefliyor. Unicorn ya da Türkçesi ile mitolojik tek boynuzlu at, değeri 1 milyar doları aşan yeni girişim şirketlerini ifade ediyor. MKEK Sanayi ve Teknoloji Müzesi’nde basın toplantısı yapan Bakan Varank Türrkiye’de de ‘unicornlar’ çıkmasını ve bunlara da ‘Turcorn’ denilmesini istediklerini belirtti.

23 AKILLI ÜRÜN

Daha rekabetçi ve yüksek katma değerli üretime giden yolun Ar-Ge’ye yapılan harcamalardan geçtiğini ifade eden Varank, “Ar-Ge harcamalarının milli gelirdeki payını yüzde 1.8’e, bu alanda çalışan insan kaynağımızı 300 bin kişiye ve araştırmacı sayımızı 200 bin kişiye çıkaracağız. Ar-Ge yatırımlarında dünyada söz sahibi olan ilk 2 bin 500 firmalık listeye, ülkemizden en az 23 firmayı sokmak istiyoruz” dedi. Varank, “2023 yılına kadar, ülkemizde teknoloji tabanlı işlere yapılan yıllık yatırımların büyüklüğünün 5 milyar liraya ulaşmasını amaçlıyoruz. Türkiye’nin, yıkıcı teknoloji alanlarında küresel ölçekte marka olacak en az 23 akıllı ürün çıkarmasını hedefliyoruz. Bunları yapacak, yenilikçi, fırsatları en iyi şekilde değerlendiren girişimcilere ihtiyacımız var.”

UNICORN HEDEFİ

Varank, girişim seviyesinden 1 milyar doların üzerinde değerlemeye ulaşan şirketlere ‘unicorn’ denildiğini ve dünyada 300’e yakın unicorn bulunduğunu belirterek “Ülkemizden de unicornlar çıksın, başarılarıyla adlarından söz ettirsin hatta bunlara da ‘Turcorn’ denilsin istiyoruz. Bu kapsamda 2023’e kadar en az 10 Turcorn hedefimiz var” dedi.