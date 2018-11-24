Teröristleri kör eden yerli silahta ilk sonuçlar çok başarılı

Savunma sanayiinde yerlileşme alanında önemli hamleler üst üste gerçekleşirken başarılı girişimcilerin geliştirdiği yerli teknolojiler de Türkiye'nin savunmadaki dışa bağımlılığını giderek azaltıyor. Türkiye'de ilk defa üretilen, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyetin de envanterine ilk kez giren araç üstü ve sabit flaşörlü projektörler hakkında ürünü geliştiren PNP Led Aydınlatma Sistemler Şirketi sahibi Murat Çapar bilgi verdi.

KİRPİ VE KALEKOLLARDA KULLANILIYOR

Çapar , "1.5-2 yılda bu ürünü ortaya çıkardık ve ürünün geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetlerimiz sürüyor. Sistem termal kamera ve yoğun bir ışık veren projektörden oluşuyor. Sistemimiz şu anda sınırlarda Kobra1, Kobra2 tipi araçlarda Kirpi'lerde, Kalekollarda, kontrol noktalarında kullanılıyor. Işık sisteminin bin metre menzili var. Yoğun ışıkla birlikte flicker (titreşim) sistemi de mevcut. Flicker sistemi dediğimiz çakar bir sistem ve saniyede 300-500 çakar ışık yapıyor. Karşı tarafı sersemletiyor. Saldırı esnasında taciz ateşini bitiriyor. Gözün merceklerini etkilediğinden köreltme yapıyor. Güçlü ışığın sürekli yandığını düşünün, ışık kapansa bile gözün ortamı görebilmesi için 20 saniye lazım" dedi.

SONUÇLAR ÇOK BAŞARILI

Karakollarda kumanda sistemi ile askeri araçlarda ise otomatik olarak sistemin çalıştığını anlatan Çapar, "Güvenlik güçleri bir taciz belirlediğinde ateşten önce ışık özelliği ile karşı taraftaki hedefi belirleyebiliyor. Şu anda bin metre olan menzili bin 500 metreye çıkarmaya çalışıyoruz. Üretim olarak yüzde 80'lere varan bir yerlilik söz konusu" diye konuştu. Sistemin şu an Ermenistan ve İran sınırında kaçak göçmenlere karşı kullanıldığını, önümüzdeki aylarda ise Şırnak-Cizre'de kullanılacağını anlatan Çapar, "Sistem devreye alınalı 6-7 ay oldu. İlk sonuçlar çok başarılı" ifadesini kulladı.

(Sabah)