Tesla işten çıkardığı eski çalışanı Martin Tripp’e 167 milyon dolarlık tazminat davası açtı
2018 ortasında, Elon Musk’ın şirket içinde bir sabotajcı var açıklamasıyla gündeme gelen Martin Tripp, şirkete ait ticari sır niteliğindeki GB’larca veriyi çalıp şirketin rakiplerine satmak ve medyaya şirket hakkında yalan bilgiler vererek Tesla’ya zarar vermekle suçlanıyor.
Tripp’in avukatı ise Tesla’nın istediği tazminat miktarını absürt olarak değerlendirirken Tesla’nın medyada çıkan haberler nedeniyle hisse senetlerinde yaşanan düşüşün faturasını istediğini dile getiriyor.
Musk ve Tripp arasındaki yazışmalar geçtiğimiz aylarda medyaya yansımış ve iki tarafın da birbirlerine hakaretler içeren ağır sözlerle saldırdığı dikkat çekmişti.
Musk ise aynı dönemde, medyada çıkan haberler nedeniyle Tesla’nın iflas edeceğine dair paniğe kapılan yatırımcılarla ağır tartışmalar yaşamak zorunda kalmıştı, hatta bir toplantı sırasında hissedarlara, “günlük hisse ticareti yapanların kazancı veya kaybı hiç umurumda değil,” diyerek, hisse fiyatlarına değil sadece şirketin geleceğine odaklandığını vurgulamıştı.
(Tech Inside)
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