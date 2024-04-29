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Bilim-Teknoloji

TikTok'tan ''TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan gelecek davete hazırız'' mesajı

TikTok Orta Doğu, Afrika ve Türkiye Bölgesi Kamu Politikalarından Sorumlu Yöneticisi Emir Gelen, TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan yeni davet gelmesi durumunda, sorumluluk bilinciyle bir kez daha komisyon huzuruna çıkmaktan memnuniyet duyacaklarını belirterek, 'TikTok'un tüm kullanıcılarımız için güvenli bir platform olarak kalmasını sağlamak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz.' dedi.

AA29 Nisan 2024 Pazartesi 11:12 - Güncelleme:
TikTok'tan ''TBMM Dijital Mecralar Komisyonundan gelecek davete hazırız'' mesajı
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Gelen, AA muhabirine, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman'ın "TikTok temsilcilerinin komisyona verdikleri cevaplarla uygulamaları arasında farklılıklar var. Bu nedenle TikTok temsilcilerini tekrar Meclis'e çağıracağız" açıklamasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Komisyonun çalışmalarına katkı sağlayabilmek ve sorularını cevaplayabilmek adına daha önce kendilerine ulaşan davetlere katıldıklarını anımsatan Gelen, Ocak 2022 ve Aralık 2023'te komisyon huzuruna çıktıklarını söyledi. Gelen, "Yeni bir davetin gelmesi durumunda, üzerimizdeki sorumluluk bilinciyle bir kez daha komisyonun huzuruna çıkmaktan memnuniyet duyacağız." diye konuştu.

Platformun güvenliğini ciddiye aldıklarını vurgulayan Gelen, şunları kaydetti:

"Moderasyon ekiplerimiz, TikTok içeriklerinin 'Topluluk Kuralları'na uymasını sağlamak amacıyla özenle ve titizlikle çalışıyor. Türkiye'de yüzde 96,7 ile küresel ortalamanın çok üzerinde olan kural ihlalli içeriklerin yüzde 98,9'unu proaktif bir şekilde yayından kaldırıyoruz. TikTok'un tüm kullanıcılarımız için güvenli bir platform olarak kalmasını sağlamak adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam edeceğiz."

  • TikTok
  • TBMM Dijital Mecralar Komisyonu
  • Emir Gelen

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