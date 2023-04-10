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Bilim-Teknoloji

Togg envantere girdi

Togg, İçişleri Bakanlığının envanterine girdi.

AA10 Nisan 2023 Pazartesi 20:22 - Güncelleme:
Togg envantere girdi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yerli ve milli otomobil Togg'un bakanlığın envanterine girdiğini duyurdu.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye Yüzyılı'nda Togg, bakanlığımıza yakıştı mı yakıştı. Türkiye'nin devrimi, yerli ve milli arabamız Togg, bakanlığımızın envanterinde. Bir hayali daha gerçeğe dönüştüren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda Bakan Soylu'nun Togg'u kullanırken çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.

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