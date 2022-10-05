Toplu taşıma sistemleri HAVELSAN ile akıllanacak

HAVELSAN Alan Bazlı Yazılım Uzmanı ve Eyeminer (Şehrin Akıllı Kutusu) Yapay Zeka Tabanlı Video Analiz Sistemi Ürün Yöneticisi Büşra Özbay Başeski, AA muhabirine, görüntü işleme alanında çok farklı uygulamalar gerçekleştirdiklerini, askeri alanlar ve emniyet güçlerinin ihtiyaçları için farklı çözümler oluşturduklarını söyledi.

Geliştirdikleri plaka tanıma sistemlerinin güvenlik güçleri tarafından yüksek başarı oranıyla kullanıldığını belirten Başeski, ayrıca araçların marka, model bilgisini tanıyabildiklerini dile getirdi. Başeski, araçlar dışında insanların eşkal bilgilerini tespit edebildiklerini, bu kapsamda davranış analizi gerçekleştirebildiklerini bildirdi.

Gelinen noktada görüntü işleme tekniklerinde oluşan bilgi ve tecrübeleri farklı alanlarda da kullanmak üzere harekete geçtiklerini ifade eden Başeski, Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü ile yaptıkları iş birliğine ilişkin şu bilgiyi verdi:

"Güvenlik güçlerine yaptığımız projeleri, görüntü işleme işlerini acaba halkımıza ve kamuya nasıl yararlı hale getirebiliriz diye düşündük. Bu kapsamda yaptığımız analizleri akıllı ulaşıma yönelik bir ürün haline getirdik. Bu sayede toplu taşımada yoğunluk analizi yaparak hat bilgisi planlama, otobüsü artırma-azaltma, ilgili yerlere gerekli miktarda otobüs sağlanmasını sağlayacak bir ürün haline getirdik. Bunun yanı sıra şoför analiziyle, sürücünün emniyet kemeri takıp takmaması, cep telefonuyla konuşup konuşmaması gibi yolcu güvenliğini riske atan davranışların merkeze alarm olarak bildirilmesini ve bu sayede daha konforlu, güvenli bir hizmet sağlanmasını amaçlıyoruz."

- OTOBÜSLERDEKİ MEVCUT ALTYAPI KULLANILACAK

Proje için yaklaşık 1 ay önce sözleşme imzaladıklarını vurgulayan Başeski, 3-4 ay içinde sistemin kullanılmaya başlanacağını kaydetti.

Başeski, mevcut altyapıyı parça parça sisteme entegre ettiklerine dikkati çekerek, "Otobüslerde bulunan bütün kamera görüntülerinin aynı zamanda bir merkezden izlenmesi hizmetini de sağlayacağız. En önemli noktalardan bir tanesi otobüslerde herhangi bir özellikli kamera kullanmıyoruz. Video analiz işlemini merkezde gerçekleştiriyoruz. Bu sayede daha uygun maliyetli bir hizmet sağlıyoruz. Otobüslerde halihazırda bulunan kameraları kullanıyoruz, ekstra özellikli bir kamera kullanmıyoruz. Sistemimiz marka-model bağımsız çalıştığı için bozulan bir kameranın yerine muadil bir ürün koyabiliyorsunuz." dedi.

Büşra Özbay Başeski, görüntü işleme teknikleriyle ayrıca yollardaki bozuklukların, çukur ve tümseklerin tespit edilerek, ilgili birimlere yollanmasının ve bunların giderilmesinin sağlanacağını söyledi.

- "İLK ÖRNEK OLACAK, FARKLI BELEDİYELERLE SÜRECEK"

Bunun hem diğer araçların güvenliğini hem vatandaşa verilen hizmetin kalitesini artıracağını vurgulayan Başeski, şunları kaydetti:

"Halihazırda sürekli hareket eden bir otobüsümüz ve üzerinde bir kameramız var. Bunun için ekstra hiçbir donanıma ihtiyaç olmadan veya herhangi bir araç çıkarmadan, ilave maliyet olmadan elimizdeki imkanları maksimum seviyede kullanmış oluyoruz. Ankara, hatta Türkiye'de ilk örnek olacak akıllı ulaşım konusunda. Video analitik konusunda aynı zamanda diğer belediyelerle farklı çalışmalarımız var, Gaziantep Belediyesi ile bir anlaşma imzaladık. Bunları devam ettirmeyi planlıyoruz."