Trump: İklim değişikliğiyle mücadele edeceğim diye trilyonlar kaybedemem

BS'in 60 Dakika programına röportaj veren Trump, seçim kampanyası döneminde küresel ısınmanın bir sahtekarlık olduğunu iddia ederken artık buna inanmadığını ifade etti.

Ancak dünyada ısının yükselmesinin sorumlusunun insan olduğu konusunda şüpheleri bulunduğunu dile getiren Trump, küresel ısınmanın geri döndürülebileceğini dile getirdi.

BİLİM İNSANLARINA 'SİYASİ GÜNDEM' SUÇLAMASI

'Küresel ısınma üzerinde çalışan bilim insanlarının kocaman siyasi bir gündemi olduğu' suçlamasında bulunan ABD Başkanı, şöyle konuştu:

"Bence bir şeyler oluyor. Bir şey değişiyor ve tekrar değişip geriye dönecek. Düzmece olduğunu sanmıyorum, bir fark olduğunu düşünüyorum. Ama insan faaliyetlerinin sonucu olup olmadığını bilmiyorum. Bunu söyleyeceğim. Trilyonlarca ve trilyonlarca dolar vermek istemiyorum. Milyonlarca ve milyonlarca istihdam kaybetmek istemiyorum. Dezavantajlı konuma düşmak istemiyorum."

Oysa yenilenebilir enerji sektörü aynı zamanda büyük bir istihdam kaynağı. Fakat Trump kömür sektörünü yeninden canlandırmakla meşgul.

ABD'DE ÇEVRE KORUMAYI İPTAL ETTİ, KÜRESEL ANLAŞMAYI TERK ETTİ

20 Ocak 2017'de koltuğa oturduğundan beri selefi Barack Obama'nın çevre koruma ve küresel ısınmayla mücadele adına kazanım niteliğindeki bütün düzenlemelerini iptal ettiren Trump, Kasım 2012'de attığı bir tweette, küresel ısınmanın, Çinliler tarafından Çinliler lehine Amerikan üretimini rekabet dışı bırakmak için uydurulduğunu savunmuştu.

Trump'ın küresel ısınmayla mücadeleye indirdiği en büyük darbe ise Obama'nın büyük emek verdiği BM'nin Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'yi geçen yıl çekmesi oldu.

3 DERECELİK ISI ARTIŞINA DOĞRU

İklim değişikliğiyle ilgili değerlendirme yapan bir numaralı uluslararası organ olan Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) tarafından geçen hafta yayımlanan raporda, dünyanın 3 derecelik ısı yükselmesine doğru gittiği uyarısı yaptı.

(Sputnik)