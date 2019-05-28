Anma Günü etkinlikleri kapsamında USS Wasp uçak gemisinde deniz piyadelerine hitap eden Donald Trump, Uçak gemilerindeki fırlatma sisteminin buharlı olması gerektiğini belirtti.

Kalabalığa 'Pasifik'in cesur ve güçlü savaşçıları' şeklinde hitap eden Trump, ''Bunca parayı elektriğe harcıyoruz ve kötü koşullarda kimse ne olacağını bilmiyor.'' dedi.

''SİPARİŞ VERECEĞİM''

Buharın 65 yıl boyunca mükkemmel çalıştığını söyleyen Trump, ''Bu elektrikli fırlatma sistemlerinin 900 milyondan daha fazla bir maliyeti var. Bunun için sanırım yeni bir uçak gemisi yaptığımızda buhar kullanılmasını isteyteceğim. dedi.

Trump, Japonya dönüşü yaptığı konuşmada, ''Onlar göstermek istiyorlar. Bizde daha fazla buluş istiyoruz hem de çok fazla...'' dedi.

ABD Donanması, Senato Silahlı Servisler Komitesinin bir üyesi olan Demokrat Senatör Tim Kaine'ye göre, bu yılın başlarında iki adet Ford sınıfı uçak gemisi almayı planladığını duyurdu.

Senato Silahlı Servisler Komitesi üyesi Demokrat Senatör Tim Kaine, bu yılın başlarında donanma için iki adet Ford sınıfı uçak gemisi alımı planlandığını duyurmuştu.