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Trump yapay zeka için daha fazla kaynak ayıracak

ABD Başkanı Donald Trump, federal hükümet kurumlarından yapay zeka konusunda daha fazla kaynak ayırma ve yatırım yapmalarını isteyen bir kararname imzalayacağını belirtti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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ABD Başkanı Donald Trump bugün yaptığı açıklamada, federal hükümet kurumlarından yapay zeka (AI) konusunda araştırma, tanıtım ve eğitim için daha fazla kaynak ayırma ve yatırım yapmalarını isteyen bir kararname imzalayacağını belirtti.
 
Amerikan Yapay Zeka Girişimi, yönetim, araştırma ve geliştirmede yapay zeka yatırımlarını önceliklendirmek, bu araştırma için federal veri ve modellere erişimi artırmak ve çalışanları yapay zeka dönemine adapte etmeye hazırlamak için ajansları yönlendirecek.
 
Girişim için belirli bir fonun açıklanmadığını belirten yönetim yetkilisi konferans görüşmesinde yaptığı açıklamada, yapay zeka ile ilgili araştırma ve geliştirme harcamalarının daha iyi raporlanması ve izlenmesi çağrısının yapıldığını söyledi.
 
Girişim, ABD'nin yapay zeka, gelişmiş üretim ve kuantum hesaplama gibi ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme avantajını sürdürmesini sağlamayı amaçlıyor.
 
Trump geçtiğimiz hafta yaptığı bir kobuşmada, geleceğin en ileri sektörlerine yapılan yatırımlar da dahil olmak üzere yeni ve önemli bir altyapı yatırımı yapmak için milletvekilleriyle birlikte çalışmaya istekli olduğunu söylemişti.

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