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TSK tanklarının muharebe yeteneği artıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) modernize edilen M60T tankları, sütre gerisinde mevzide iken emniyetli şekilde gözetleme ve hedef tespiti yapabilecek donanımlara kavuşuyor.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Fırat-M60T Projesi kapsamında, M60TM tanklarının sütre gerisinde mevzide iken emniyetli şekilde gözetleme ve hedef tespiti yapmasına imkan sağlamak üzere Teleskobik Periskop Sistemi (TEPES) tedarik edilmesi planlandı. Bu doğrultuda, sistem kalifikasyon testleri tamamlandı, proje uygulama takvimine uygun olarak sistem teslimatları devam ediyor. Proje kapsamında, toplamda 73 tanka TEPES entegrasyonu gerçekleştirilecek.

ASELSAN tarafından geliştirilen sistemle M60TM tanklarının muharebe etkinliği en üst düzeye getiriliyor. Görüş sistemleri ile tanklara, her türlü hava ve coğrafi şartlarda yüksek hassasiyette üstün hedef tespit ve gözetleme yeteneği kazandırılıyor.

Sistemin entegre edildiği tank ve zırhlı araçlar, düşman unsurlarına görülmeden düşmanı tespit edebiliyor ve bu sayede muharebe ortamında operasyonel ve taktiksel anlamda büyük üstünlük sağlanıyor.

TEPES'in sahip olduğu hareket tespiti, hedef takibi, sektörel tarama, diğer sistemlerle (Lazer Uyarı Sistemi, Uzaktan Komutalı Silah Sistemi ve benzeri) entegreli çalışma, hedef koordinatlarının tespiti ve video/görüntü kaydı gibi yetenekleri tankların ve zırhlı araçların beka kabiliyetlerini önemli ölçüde artırıyor.

Sistem, tanklar ve zırhlı araçlar dışında sabit askeri üslere de yerleştirilebilecek modüler bir yapıya sahip bulunuyor.

- KARA VE HAVA HEDEF TAKİBİ

Teknik donanımıyla hassas şekilde termal ve TV görüntüsü alabilen sistem, 20 kilometreye kadar lazer mesafe ölçümü yapabiliyor.

Otomatik hedef takibi yapabilen sistem, geniş gözetleme imkanı ile kara ve hava hedeflerinin gözetlenmesi ve tespitine olanak sağlıyor.

Yükseltilebilir direkle 2,5 metre yüksekliğe ulaşabilen sistem, opsiyonel olan INS entegrasyonu ile hedef koordinatları tespiti gerçekleştirebiliyor.

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