TSK'nın uzaydaki gözü üç yaşında

Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının uydu görüntü ihtiyaçlarını karşılayan Göktürk-1 çok yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri sağlayan ve bu özellikleriyle en gelişmiş sistemlere sahip keşif, gözlem uyduları arasında yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) hedef istihbaratına yönelik ihtiyacını, coğrafi kısıtlama olmaksızın dünyanın her yerinden yüksek çözünürlüklü uydu görüntüsüyle karşılayan Göktürk-1, 5 Aralık 2016'da Fransız Guyanası'nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi'nden yörüngesine gönderilmişti.

Göktürk-1'in 5 Aralık 2016'da Fransız Guyanası'nda bulunan Koruou Fırlatma Merkezi'nden Vega roketi ile yörüngesine gönderilme anı

Göktürk-1'in fırlatılmadan önce Vega roketine yüklenme anına ait bir görüntü