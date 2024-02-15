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Bilim-Teknoloji

TÜBİTAK Başkanı Mandal: Gezeravcı'nın uzay misyonu dünyanın Türkiye'ye bakış açısını değiştirdi

Gezeravcı'nın uzay misyonunun dünyanın Türkiye'ye bakış açısını da değiştirdiğini aktaran TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 'Kendisi geçen hafta geldi. Bütün deneyler haziran ayına kadar tamamlanmış olacak. Şimdi deneylerin bir kısmı orada devam ediyor. Bir sonraki gidilen misyondan sonra birtakım veriler toplanacak ve inşallah özellikle uluslararası literatürde yayımlandığı zaman etki değerinin çok daha fazla artacağına da inanıyoruz.' ifadesini kullandı.

AA15 Şubat 2024 Perşembe 14:54 - Güncelleme:
TÜBİTAK Başkanı Mandal: Gezeravcı'nın uzay misyonu dünyanın Türkiye'ye bakış açısını değiştirdi
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Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde düzenlenen Öğrenci-Akademisyen Buluşması'na katılan Mandal, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonunun başarıyla tamamlandığına işaret eden Mandal, Gezeravcı'nın çalışmalarının gençlerde büyük heyecan uyandırdığına dikkat çekti.

Prof. Dr. Mandal, şöyle konuştu:

"Özellikle bazen, 'Bu bir turistik seyahat mi?' diye değerlendiriliyor. Hayır, bu tamamen bir bilim misyonu. Projeler bütün Türkiye'ye açıldı. Çağrı anlamında başvuruların arasından 13 deney kabul edildi ve TÜBİTAK değerlendirme süreçlerinden geçti. Bu deneyleri Alper Gezeravcı kendisi yaptı. 5 deneyde diğer astronotlar da kullanıldı. Nisan ayında da yörünge altındaki bir görev için Tuva Cihangir Atasever bu görevi yapmaya gidecek. Dolayısıyla bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Yani bir değişim noktası. Özellikle genç arkadaşlarımız, öğrenci arkadaşlarımız açısından ben bunu gerçekten çok kıymetli buluyorum."

Türkiye'nin uzay çalışmalarında iddialı hedefler belirlediğini, kendi uydusunu üreten 10 ülkeden biri olduklarını ifade eden Mandal, gözlem uydusu İMECE'nin ardından ilk haberleşme uydusu Türksat 6A'nın da göreve hazırlandığını anlattı.

Mandal, "İlk kez kendimizin tasarlayıp geliştirdiği haberleşme uydumuz 6A'yı göndereceğiz. İnşallah haziran ya da temmuz ayında göndermiş olacağız. 2026 yılında aya gideceğiz. İlk kez kendimizin tasarlayıp hazırladığı aracımızla gideceğiz." diye konuştu.

Gezeravcı'nın uzay misyonunun dünyanın Türkiye'ye bakış açısını da değiştirdiğini aktaran Mandal, "Kendisi geçen hafta geldi. Bütün deneyler haziran ayına kadar tamamlanmış olacak. Şimdi deneylerin bir kısmı orada devam ediyor. Bir sonraki gidilen misyondan sonra birtakım veriler toplanacak ve inşallah özellikle uluslararası literatürde yayımlandığı zaman etki değerinin çok daha fazla artacağına da inanıyoruz." ifadesini kullandı.

MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar da araştırma üniversitesi statüsü kazanma yolunda adımlar attıklarını belirterek, 69 TÜBİTAK projesinde yürütücü olduklarını, söz konusu projelerde 11 milyon lira civarında katma değer sağlayarak Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sağladıklarını söyledi.

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