TÜBİTAK Başkanı Mandal: Söz sahibi ülkelerden biri olmanın gururunu yaşıyoruz

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ile TÜBİTAK Bilim Ödülleri dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.



Prof. Dr. Mandal, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Avrupa Komisyonunun yayımladığı 2022 yılı Türkiye raporunun bilim ve araştırma faslında, Türkiye'nin bilim ve araştırma alanındaki hazırlıklarının çok ileri düzeyde olduğunun açıkça belirtildiğini aktararak, "Ufuk Avrupa Programı'nda bu başarımız artarak devam ediyor. '2053 Net Sıfır Emisyon Hedefimiz' doğrultusunda ülkemizin yeşil kalkınmasına yönelik ihtiyaçlarına cevap verecek çığır açıcı teknolojilerin yerli ve milli olarak geliştirilmesine katkı sunuyoruz. Bu amaçla özel sektörden, üniversitelerden ve kamudan tüm paydaşların güçlerini birleştirdiği AR-GE ve yenilik işbirliklerini öncelikli olarak destekliyoruz." dedi.

TÜBİTAK bünyesinde Konya'da Temiz Enerji, İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Araştırma Enstitüsünü hayata geçirdiklerini anlatan Mandal, birlikte geliştirme odaklı iş modeliyle bilim insanlarının yetkinliklerini birleştirdiklerinde çözüm bulamayacakları hiçbir güçlük olmadığını vurguladı.

TÜBİTAK olarak 12 araştırma merkez ve enstitüsü ve 5 bine yakın araştırmacıyla ülkenin ve insanlığın ihtiyacı olan çözümleri üretmek için bugünün ve geleceğin kritik teknolojilerini geliştirmek amacıyla çalıştıklarını ifade eden Mandal, "Uzaydan savunmaya, yazılımdan sağlığa, enerjiden gıdaya, ulaştırmadan metrolojiye geniş bir yelpazede birlikte tasarlayıp, birlikte geliştiriyoruz. 2022'nin bilim olimpiyatlarında, proje ve TEKNOFEST yarışmalarında 100 binden fazla öğrencimizle başarılı bir yılı geride bırakıyoruz." diye konuştu.

Mandal, ülkeyi temsil eden öğrencilerin, sadece 2022'de bilim olimpiyatlarında, 8 altın, 23 gümüş, 19 bronz madalya ve 5 mansiyon ödülü, uluslararası proje yarışmalarında ise dünyanın en büyük bilim ve teknoloji proje yarışmasında dünya birinciliği dahil ödüller aldıklarını anımsattı.

Mühendislik, sağlık ve temel bilimlerle sosyal ve beşeri bilimler alanlarında üstün nitelikli bilim insanlarının sorumluluklarının, güçlüklere karşı bilim ve teknoloji tabanlı mücadelenin verildiği bu dönemde daha da arttığını söyleyen Mandal, "Bu sorumlulukla 'Türkiye Yüzyılı'nda bilim ve teknolojiyle gelişen, üreten ve büyüyen Türkiye'yi hep birlikte var gücümüzle çalışarak inşa edeceğimize inanıyoruz. Bunun bilincinde olarak bugün bilim insanlarımıza 2 Bilim Ödülü, 1 Hizmet Ödülü ve 11 Teşvik Ödülü veriyoruz. Bu vesileyle, ödül alan tüm bilim insanlarımızı, üniversitelerini ve ailelerini yürekten kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "TÜRK AKADEMİSİ SON 20 YILDA ÜZERİNDEKİ ATALETİ ATTI"

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de 2022 yılı TÜBA ve TÜBİTAK ödüllerini almaya hak kazanan bilim insanlarını tebrik etti.

Ülkelerin ekonomik, siyasi bağımsızlığının, sahip olduğu üretken, yerli, milli ve nitelikli insan gücüne dayandığını belirten Şeker, "Bağımsız kalmak, bize atalarımızdan kalan güzel ve önemli bir haslettir. Ülkemiz 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine sizlerin çalışmalarıyla özgüven içinde ulaşacak. Geleceğin Türkiye'sini sizlerin araştırmaları inşa edecek." diye konuştu.

Şeker, akademi ve bilimin, ülkede uzun süre dar ve ayrıcalıklı bir kesimin elinde sığlaşıp, durağanlaşıp sıradanlaştığını vurgulayarak, Türk akademisinin son 20 yılda üzerindeki ataleti attığını bildirdi.

Yeni stratejilerin ve izlenen politikaların eğitim ve öğretim ekosisteminde sağladığı iyileşmenin etkilerinin gelecek yıllarda daha belirgin görüleceğini ifade eden Şeker, şunları kaydetti:

"Dünya, bilim insanlarının araştırmalarının ve önerilerinin hayati önem kazandığı bir döneme girmiştir. Bilim ancak insanlara faydalı olmak için yapıldığında anlam kazanır. TÜBA olarak 'bilim temelli danışmanlık' görevimiz kapsamında ülkemiz ve dünya gündeminde olan stratejik konulara yönelik çalışmalar yapıyoruz. İnsanlığa bahşedilen doğal kaynakların israf edilmemesi, kontrolsüz üretim ve sorumsuz tüketimin önlenmesi, doğal ekosistemin korunması ve biyoçeşitliliğin devamlılığının sağlanması, verimli enerji üretim çeşitlerinin geliştirilmesi, sağlık teknolojilerindeki güncel gelişmeler, sıfır atık gibi sürdürülebilir uygulamaların yaygınlaşması gibi birçok başlık çalışma gruplarımızın ana faaliyetlerinin merkezini oluşturuyor."