''Türk Ay Misyonu''na Teknopark İstanbul imzalı ''Detektör Sistemi''

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, "Türkiye'nin derin teknoloji merkezi Teknopark İstanbul"da faaliyet gösteren IRADETS firması savunma sanayii, sağlık endüstrisi, malzeme bilimi, uzay ve havacılık sektörlerinde radyasyon etkileşimleri alanlarında ürün, proje ve hizmetler gerçekleştiriyor.

IRADETS, Tübitak Uzay ile imzaladığı protokol kapsamında, uzaya gönderilecek elektronik, elektromekanik cihazların, materyallerin ve yaşayan organizmaların yörüngedeki radyasyon ortamının etkilerinden korunması için geliştirdiği ürün ve projeleriyle yer alacak.

RADYASYON ÖLÇÜMLERİ UZAYDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR



Açıklamaya göre, dünyada radyasyon düzeyi atmosferin filtreleme özelliği sayesinde uzaya kıyasla oldukça düşük. Ancak uzayda gerçekleştirilen faaliyetlerde yüksek radyasyona maruz kalınıyor. Bu yüksek radyasyon hem uzayda çalışan personel açısından hem de yörüngede faaliyet gösteren cihazlar açısından oldukça yüksek riskler barındırıyor. Bu nedenle radyasyon oranlarının tespiti ve olası etkilerine karşı önlem yöntemleri geliştirilmesi projelerin devamlılığı açısından son derece önemli bir konu olarak görülüyor.

IRADETS tarafından geliştirilen cihazlar uzayda bulunan uydular üzerine uygulanabilecek ve radyasyon alarm sistemi olarak kullanılabilecek. Bu sayede hem yeryüzünde hem de uzayda bulunan yüksek teknolojili cihazların ve personelin güvenli çalışması mümkün olacak, uzay projelerinde yaşanabilecek tehlikelerin önüne geçilecek.

Uzay ve dünyada radyasyon ölçümü alanında 3 farklı noktada faaliyet gösteren IRADETS, uzay radyasyonuna karşı ESA/NASA standartlarına uygun testlerin yapılarak raporlanması, ürettiği radyasyon detektörleri ile personellerin kullanacağı elektronik dozimetreler ve radyasyon simülatörleri ile gerek uzayda gerek yeryüzünde organizmalar üzerindeki radyasyonun etkilerini simüle edecek uygulamalar ile Türkiye'nin bu alanda hizmet sunan tek firması konumunda.

"BİR TÜRK EKİBİN BU KABİLİYETE SAHİP OLMASINDAN ÖTÜRÜ GURURLUYUZ"



Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Muhammet Fatih Özsoy, "Derin teknoloji merkezimizde faaliyet gösteren tüm firma ve kuruluşlar ülkemizin yüz akı projelerinde yer almaya devam ediyor. Projelerin tüm aşamalarında yerlilik ve millilik oranının artmasından duyduğumuz memnuniyeti paylaşmak istiyorum." diyerek şunlara dikkati çekti:

" Son yıllarda uzay faaliyetleri tüm ülkelerin ve kuruluşların hedeflediği bir nokta, Türkiye olarak biz de aynı amaçla projeler geliştiriyoruz, bu projeler çok katmanlı süreçler. TÜBİTAK ve IRADETS arasında imzalanan protokol son derece önemli, uzaya gerçekleştirilecek her hamlede radyasyon son derece kritik bir konu, alanında tek olan firmamızın derin teknoloji merkezimizde faaliyet gösteriyor olmasından ve bir Türk ekibin bu kabiliyete sahip olmasından ötürü gururluyuz. Teknopark İstanbul olarak küçük büyük tüm firmalarımıza sağladığımız desteklerin olumlu sonuçlarını almaya devam ediyoruz."

Açıklamada aktarılanlara göre, "Teknopark İstanbul ve Tübitak Ortak Projeleri arasında, KÜP-SAT Üzerinde Konumlandırılacak Geniş Enerji Aralığına Sahip Yenilikçi, Çok Amaçlı Parçacık Dedektör Sistemi, Madde Radyasyon Etkileşimi Simülatörü (MRADSIM), IMRT, Brakiterapi ve Dış Alan Ölçümlerinde, Gerçek Zamanlı, Hassas, 3-D Doz Profili İçin İnovatif Radyasyon Dedektörleri Geliştirilmesi (GZH3DOZ) ve Uzay Radyasyonuna Karşı Kalifikasyon Testleri Düzeneklerinin Gerçekleştirilmesi (URAT)" yer alıyor.

Teknopark İstanbul'da gerçekleştirilen projeler ise "IRADCAM İnovatif Taşınır Tıbbi 3D Gama Kamera Sistemi, MRADSIM, Uzay Radyasyonuna Dayanıklılık Analiz Sistemi Geliştirilmesi ve IRADCAL, Tübitak Uzay için geliştirdiğimiz Türk Ay Projesinde kullanılacak olan Detektör Sistemi" şeklinde bildirildi.