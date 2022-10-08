Türk mühendisler geliştirdi! Dünyada muadili yok

Alınan bilgiye göre, HAVELSAN, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen Yenilikçilik ve Yaratıcılık Ödülleri'nde Torpido Test Set (TTSET) ürünüyle "büyük firma" dalında "yenilikçi ürün" ödülünün sahibi oldu.

HAVELSAN TARAFINDAN GELİŞTİRİLDİ

HAVELSAN Komuta Kontrol ve Savunma Teknolojileri Sistem Entegrasyon Mühendisliği Grup Lideri Ata Barış Ceyhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Torpido Test Set'in su üstü askeri platformlarda kullanılan hafif torpidoların (Lightweight Torpedo) ve bu torpidoların yer aldığı kovanların gerçek zamanlı benzetimi için tasarlanıp üretildiğini söyledi.

Ürünün, MİLGEM 5. Gemi Projesi kapsamında, Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığınca talep edildiğini ve kullanılmaya başlandığını anlatan Ceyhan, tasarım, geliştirme ve üretim süreçlerinin Kovid-19 salgını koşullarına rağmen başarıyla yürütülüp, Deniz Kuvvetlerine teslimatın gerçekleştirildiğini ifade etti.



Ceyhan, şöyle konuştu:

"Torpido ve aynı zamanda torpido kovanını emüle (benzetim) edebilen, bu fonksiyonları tek bir ürün içinde buluşturan oldukça yenilikçi bir çözüm. Yaptığımız araştırmalara göre dünyada herhangi bir muadili bulunmuyor. Torpido simülasyonu yapabilen tekel diyebileceğimiz yurt dışı bir ürün var. Bunu yerlileştirip, üzerine torpido kovanının emülasyonunu da yapabilme kabiliyetini eklemiş olduk. Ortaya bunu elektriksel ve yazılımsal olarak tek bir kutuda yapabilen oldukça yenilikçi bir ürün çıktı."

Ceyhan, TTSET için patent başvurusu yaptıklarını ve başvurunun değerlendirme sürecinde olduğunu belirtti.

Ürünün arıza-bakım, yazılım ve test ekipleri gibi geniş bir kullanım alanına sahip bulunduğunu dile getiren Ceyhan, ürünün yurt dışına satışıyla ilgili de görüşmeler yürüttüklerini kaydetti.

- ESKİ VE YENİ TORPİDO SİSTEMLERİYLE UYUMLU

TTSET, uzun süreli saha çalışmaları ve literatür araştırmalarından elde edilen bilgilerle geliştirilip üretildi.

Yazılım ve donanım birimlerine sahip olan ürün, HAVELSAN Deniz Savaş Yönetim Teknolojileri Merkezi'nde çalışan mühendislerce geliştirildi.

TTSET, analog veya sayısal torpidolara yüklenilen değerleri izleme, doğru ve hatalı akış senaryoları oluşturmaya imkan veriyor, torpidoların sıralı işlemlerinin izlenmesini ve oluşturulmasını sağlıyor. Aynı fonksiyonlar kovan ve çevre birimleri için de gerçekleştirilebiliyor.

Eski ve yeni torpido sistemler ile uyumlu çalışabilen TTSET, hafif torpidoya sahip su üstü ve hava araçlarında kullanılabiliyor.

TTSET sahip olduğu bu özelliklerle torpido arızalarının giderilmesi ve bakım ihtiyaçları için katkı sağlıyor. Taşınabilir özel çantası ile sahada kolayca kullanılabilen ürün, harici güç beslemeye de ihtiyaç duymuyor.

TTSET, komuta kontrol yazılımları geliştiricileri tarafından simülatör/emülatör, torpido kovan geliştiricilerince torpido emülatörü olarak kullanıyor. Ürün, komuta kontrol sistemlerine torpido entegrasyonu testleri için de laboratuvar ortamında veya platformda katkı sağlıyor.