'Türk oyunu' dünyada tuttu! Google: Türkiye altıncı sırada

AA 22 Eylül 2021 Çarşamba 16:50 - Güncelleme: 22 Eylül 2021 Çarşamba 17:33

Google Türkiye, Türkiye Girişimcilik Vakfı ve T3 Girişim Merkezi iş birliğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığının destekleriyle hayata geçen Google Oyun ve Uygulama Akademisi iş birliği protokolünün imza töreni öncesinde protokole ilişkin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya katılan Mehmet Fatih Kacır, kendi alanlarında önemli işlere imza atan kurumların bir araya gelmesini çok değerli bulduğunu belirterek, "500 bin yazılımcı hedefinin neresindeyiz diye bakılacak olursa Türkiye'de halihazırda 170 bin ila 180 bin arasında yazılım geliştiricimiz var. Avrupa'nın bizimle emsal olabilecek nüfusa sahip ülkelerinde bu sayı 700-800 binlerin üzerinde bulunuyor. Onların hepsinden daha hızlı koşmamız lazım. Daha hızlı koşmak adına da daha yenilikçi işlere hep birlikte imza atmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Dijitalleşen dünyada Türkiye'nin oynaması gereken role değinen Kacır, "Biz, bu dünyanın sadece müşterisi mi olacağız yoksa bu dünyada oyun kurucu mu olacağız? Ben, Google Oyun ve Uygulama Akademisinin de diğer saydığımız işlerin de dünyanın öznesi olma konusunda Türkiye'ye ivme kazandıracağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "UYGULAMA YAZARKEN SİBER GÜVENLİĞİNE DE ÖNEM VERMEMİZ GEREKİYOR"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç ise Dijital Dönüşüm Ofisi'nin yaptığı çalışmalara değinerek, "Dijital Dönüşüm Ofisi, e-devlet kapısından tutun yapay zekaya kadar, siber güvenlikten yenilikçi milli teknolojilere kadar birçok alanda çalışmalarını yürütüyor. Kovid-19 sürecine baktığımız zaman özellikle e-devlet bizim işimizi çok kolaylaştırdı. Google Oyun ve Geliştirme Akademisi'nin en büyük katkılarından biri, yapay zeka teknolojilerinin kullanımı anlamında bize çok büyük bir destek sağlayacak olmasıdır." diye konuştu.

Dijitalleşmede güvenliğin öneminden bahseden Koç, "Nasıl savunma sanayinde biz sınırlarımızı askerlerimizle ve İHA'larımızla koruyorsak, siber vatanımızı da kendi uygulamalarımızla korumamız gerekiyor. Tabii dijitalleşmenin veri boyutundan sonra bir de siber güvenlik boyutu ortaya çıkıyor. Burada da özellikle oyun yazarken Google uygulamalarını yazarken siber güvenliğine de önem vermemiz gerektiğini söylememiz gerekir. " ifadelerini kullandı.

- TÜRKİYE OYUN ÜRETİMİNDE DÜNYADA ALTINCI

Google Ülke Müdürü Mehmet Keteloğlu, Google Oyun ve Geliştirme Akademisi'nin birinci hedefinin Sanayi ve Teknoloji Strateji dökümanında da bahsedildiği üzere 500 bin yazılımcıyı teknoloji ekosistemine kazandırmak olduğunu söyledi. Keteloğlu, "İkincisi ise Sayın Bakanımızın ve Başkanımızın da defalarca vurguladığı gibi Türkiye'de milli ve yerli teknoloji ekosisteminin gelişmesiyle beraber başarılarıyla da gurur duyduğumuz global ölçekte başarılı unicornların sayılarının artmasını istiyoruz. Bunun genişletilmesi üzerine de biz bu gayeye de ortak olmak istiyoruz. Oyun uygulaması geliştirilmesinde dünyada indirilen toplam oyun sayısına baktığınız zaman Türkiye'den çıkan oyun üreticilerinin hacmi dünyada altıncı. Biz bunun daha da geliştirilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Akademide 18-29 yaş aralığında 2 bin gence eğitim vereceklerinin altını çizen Keteloğlu, "Bursiyerlerle yarışma yapılacak. Yarışmanın sonunda ilk üçe girenleri San Francisco'da bulunan Silikon Vadisi'ne götüreceğiz." bilgisini verdi.

