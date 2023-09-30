Türk pilotlar TEKNOFEST İzmir'de hayran bıraktı

Çiğli Havaalanı'nda gerçekleştirilen, AA'nın 9'uncu kez global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST'te etkinlikler sürerken, hafta sonu dolayısıyla da ziyaretçi akını devam ediyor.

Festival alanındaki stantları gezip, yerli ve milli teknolojileri gören vatandaşlar, hava gösterileriyle de unutulmaz dakikalar yaşadı.

SOLOTÜRK gösterisini büyük ilgiyle izleyen vatandaşlar, telefonlarıyla unutulmaz anları kaydetti.

Türk Yıldızları'nın da gökyüzüne çizdiği ay-yıldız büyük beğeni topladı.

"TÜRK PİLOTLARINA SELAM SÖYLÜYORUM"

Gösteriyi izleyen ilkokul öğrencisi Belinay İkra Uçar, AA muhabirine, çok heyecanlandığını belirterek, "Çok değişikti. Heyecan verici bir andı. TEKNOFEST çok güzel." dedi.

Uğur Tekkuş da muhteşem bir gösteri izlediklerini ifade ederek, "Gösteriler gerçekten çok güzel. Buradan Türk pilotlarına selam söylüyorum." diye konuştu.

Ayhan Gültekin de gösteriyi ilgiyle izlediğini, Türk pilotlarının çok başarılı olduğunu dile getirdi. Askerliğini Eskişehir'de havacı olarak yaptığını belirten Gültekin, "Ben F4'leri çok iyi biliyorum. F16'ları da gördüm. Güzel bir gösteri oldu." ifadesini kullandı.