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Türk Savunma Sanayii Zirvesi başladı: Canlı yayın

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan Türk Savunma Sanayii Zirvesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

  • star.com.tr
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2018 konsepti “Küresel Güç Türkiye” olarak belirlenen Zirve’nin birinci gününde, “Kara”, “Hava”, “Deniz”, “Siber” ve “Uzay” sektörlerine yön veren isimler “Finansman”, “İnsan Kaynağı”, “Yenileme”, “Teknoloji – İnovasyon – Üretim” odak noktaları çerçevesinde konuşma yapacak. 
 
Zirve’nin 2. Gününde ise “Vizyoner Genç” konsepti ile “Keynote” oturumlar kapsamında tamamen gençlerden oluşan dinleyicilere, gençlerin kariyer gelişimlerine yön verecek konuşmalar gerçekleştirecek.
 
Zirveyi buradan canlı izleyebilirsiniz
 

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