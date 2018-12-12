Türk Savunma Sanayii Zirvesi başladı: Canlı yayın T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından ilk kez düzenlenecek olan Türk Savunma Sanayii Zirvesi, T.C. Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.