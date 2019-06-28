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Türk savunma sanayiinden F-16 için ACMI sistemi

Yerli savunma sanayii, savaş uçaklarının hava muharebe eğitim sistemini millileştirdi. SDT tarafından geliştirilen 'SDT ACMI' sistemi, Konya’da yapılan Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı sırasında Türk ve Ürdün Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçaklarında kullanıldı.

  • İHA
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Anadolu Kartalı Eğitim Tatbikatı'nda görevlerin çok kısa sürede değerlendirilebilmesi için Hava Muharebe Gösterim Sistemi (ACMI) ve Görev Sonu Değerlendirme Sistemleri de kullanıldı. SDT Uzay ve Savunma Teknolojilerinin geliştirdiği ACMI hava muharebe eğitim sistemi, Türk Hava Kuvvetleri ve Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı F-16 savaş uçaklarında kullanıldı. 
 
Öte yandan, SDT ve TUSAŞ iş ortaklığı ile 2014 yılında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının hava muharebe eğitim sistemi ihtiyacı göz önüne alınarak imzalanan "Canlı, Sanal ve Simüle Entegre Eğitim (C2SE) Sistemi Geliştirme Projesi" 2018 yılı sonunda tamamlandı. Proje dahilinde Türk Hava Kuvvetlerine 4 adet ACMI podu, 2 adet veri linki yer birimi ve 1 adet yer istasyonu teslim edildi. 

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