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Türk savunma sanayisi şirketleri, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'nda ürün ve kabiliyetlerini tanıtacak

Türkiye, 17-21 Şubat'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenecek 14. IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı'na Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) liderliğinde 23 firmayla katılım sağlayacak.

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SSB'den yapılan açıklamaya göre, IDEX, ülkelerin savunma-güvenlik endüstrisi temsilcileri ve resmi delegasyonların katılımıyla icra edilecek.

İki yılda bir düzenlenen ve dünyanın önemli savunma fuarlarından biri olan IDEX, 2017'de bin 235 uluslararası firma ve 100 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirildi.

Türkiye, IDEX 2019'a, SSB liderliğinde 23 firmayla katılım sağlayacak. Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkeleri başta olmak üzere, bütün katılımcılara Türk savunma sanayisi firmalarınca üretilen ürünler ve hizmetlerin tanıtımı gerçekleştirilecek.

Fuar sırasında Türk savunma sanayisi firmaları tarafından üretilen zırhlı araç platformları, insansız çeşitli kara ve hava araçları, deniz sistemleri, silah sistemleri, elektronik sistemler, mühimmatlar, simülatörler, askeri tekstil ürünleri, lojistik destek ürünlerinin tanıtım ve sunumları yapılacak. Fuar kapsamında, Türk resmi delegasyonunca katılımcı ülke delegasyonlarıyla görüşmeler planlanıyor.

IDEX 2019'da Türkiye'den Aktif Savunma, ARES, ASELSAN, ASFAT AŞ, CES İleri Kompozit, DESAN, ELEKTROLAND, FNSS, Garanti Giyim, Global Defence, Gül Otomotiv, HAVELSAN, MKEK, Nicomatic, Otokar, REPKON, ROKETSAN, STM, T Kalıp, Transvaro, Unifo Gıda, Yakupoğlu, Yonca Onuk firmaları yer alacak.

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