Bilim-Teknoloji

Türk savunma sanayisinden yeni güç! Dakikada 3 bin atış yapan dron avcısı sahada

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen 'GATREX' adlı yeni dron karşı tedbir sistemi, dakikada 3 bin atım kapasitesiyle yakın hava savunma katmanlarında görev yapacak şekilde tasarlandı. Hibrit teknolojiye sahip sistemin 90 kilometre hıza ulaşabildiği, 75 dakika havada kalabildiği ve hem benzin hem de batarya ile çalışabildiği belirtilen dron göreve hazır seviyeye ulaştı.

AA22 Mayıs 2026 Cuma 11:43 - Güncelleme:
Yakın hava savunmasında yeni nesil tehditlere karşı çözümler geliştiren Digitest, dron karşıtı sistemlere yönelik çalışmalarını GATREX ile genişletti. Geliştirilen sistem, özellikle son dönemde kullanımları yaygınlaşan FPV ve kamikaze dron tehditlerine karşı önleyici görev üstlenmek üzere tasarlandı.

Digitest Dış İlişkiler Uzmanı Berk Demirkoparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, GATREX'in yakın hava savunma katmanlarında görev alacak hibrit bir sistem olduğunu belirterek, platformun uzun bir AR-GE sürecinin sonucunda ortaya çıktığını söyledi.

Sistemin teknik özelliklerinin benzerlerinden ayrıştığını dile getiren Demirkoparan, "Bu dron sistemimize GATREX adını verdik. Yakın hava savunma sistemi katmanlarında görev alacak bir sistem. Hibrit bir teknolojiye sahip, önleyici bir faaliyet üzerine çalışıldı bu sistem için. 90 kilometre hıza ulaşabiliyor. 75 dakika havada kalabiliyor. Hem benzinle hem de bataryayla çalışıyor. Böylelikle hibrit bir sisteme sahip oluyor." dedi.

- GATLİNG SİLAH SİSTEMİNDEN GÜÇ ALIYOR

GATREX'in öne çıkan özelliklerinden birini de üzerinde taşıdığı Gatling silah sistemi oluşturuyor.

Demirkoparan, bu silah sisteminin oldukça sınırlı sayıda üretildiğine dikkati çekerek, "Bu hibrit sistemin başka bir özelliği de Gatling bir silah sistemine sahip olması. Gatling silah sistemi sadece Amerika tarafından üretilen ve şimdi de ikinci olarak bizim ürettiğimiz bir sistem. Dakikada 3 bin atıma sahip ve bir mühimmat kutusuyla da 3 bin kapasiteye sahip olabiliyor." diye konuştu.

Sistemin kullanım konseptine ilişkin bilgi veren Demirkoparan, mevcut yapıda biri silah diğeri dronu kullanmak üzere iki operatörün görev yaptığını, ancak ilerleyen süreç için yapay zeka destekli yeni bir sürüm üzerinde çalışıldığını dile getirdi. Demirkoparan, bu sayede sistemin tek bir operatör tarafından kullanılabileceğini kaydetti.

- SİSTEM GÖREVE HAZIR SEVİYEYE ULAŞTI

Demirkoparan, GATREX'in geliştirme sürecinde atış, uçuş ve entegre test aşamalarını tamamladığını vurgulayarak, sistemin artık operasyonel kullanıma hazır olduğunu söyledi.

Berk Demirkoparan, "Şu anda göreve hazır olduğunu söyleyebiliriz. Gerekli test ve kalifikasyondan geçmiş bulunmakta. Atış testi, uçuş testi ile silahla beraber uçuş testlerinin tamamı gerçekleştirildi." dedi.

Bu yapısıyla GATREX'in yüksek değerli sistemleri korumak amacıyla savunma katmanının ön safında görev alması hedefleniyor.

