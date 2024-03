Türk Telekom CEO'su Önal: Türkiye teknoloji ihracatında söz sahibi olma hedefine biz liderlik ediyoruz

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen ve dün sona eren Mobil Dünya Kongresi'nin (MWC'24) kapanışında AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Önal, fuar kapsamında yaptıkları çalışmalar ve şirketin gelecek vizyonuna ilişkin bilgiler verdi.

Her yıl olduğu gibi bu sene de MWC'24'te çok sayıda işbirliğine imza atıp yenilikçi ürün ve çözümlerle fuarda yer aldıklarını dile getiren Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yenilikçi teknolojileri, ürün ve çözümlerimize entegre ederek, bu yenilikleri MWC'24'te duyurduğumuz işbirlikleri ile taçlandırdık. Yarını yakalayan teknolojileri sadece üreten değil, aynı zamanda ihraç eden bir şirket olmanın getirdiği motivasyona sahibiz. Nitekim, AR-GE şirketlerimizle gerçekleştirdiğimiz küresel işbirliklerimizle inovasyonun kalbinin attığı Silikon Vadisi üzerinden dünyaya teknoloji ihraç ediyoruz. Bugün Grup şirketimiz Argela ve onun ABD'deki iştiraki Netsia'nın, 5G ve fiber alanları dahil 68 adet uluslararası patenti bulunuyor. Türk mühendislerimizin dünya çapındaki başarılarıyla şirketimiz yerli ürünleri dünyaya tanıtmaya devam ediyor. Open RAN çözümlerimiz, RIC ve SEBA gibi ürünlerimiz dünyanın dört bir yanında kullanılıyor."

Önal, teknolojik çözümlerinden bahsederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Özellikle telekomünikasyon, enerji, finans ve savunma sanayileri için çok kritik olan 5G zaman ve frekans senkronizasyonu için bulduğumuz çözümü, İsveç merkezli Net Insight ile birlikte ürünleştirdik ve satışlarına başladık. Yerli ürünler konusundaki çalışmalarımıza bir yenisini ekledik ve yerli teknoloji firması i2i, PİLOT girişimlerimizden NaraXR ve IQVizyon iş birliği ile Ankara'nın sanayi bölgesi OSTİM'de hayata geçirilen milli endüstriyel 5G mobil şebekesi projesini tanıttık. Yerli ekosistem odağımız kapsamında gerçekleştirdiğimiz iş birlikleri ile küresel sınırları ortadan kaldırıp dünyaya teknoloji ihraç etmeye devam edeceğiz."

- "5G'DEKİ İLKLERİMİZ SÜRERKEN, 6G EKOSİSTEMİNİ VE UYGULAMA ALANLARINI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

Ümit Önal, Mobil Dünya Kongresi'nin odak konularından birinin 5G olduğunu işaret ederek, 5G'de olabildiğince yerli unsurlara geçerek Türkiye'nin bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olmasını sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

5G konusundaki çalışmaları ve gerçekleştirdikleri ilklerle dünyada ve Türkiye'de 5G'nin yol haritasının çizilmesinde aktif rol üstlendiklerini dile getiren Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:

"5G'de gerekli olan teknolojide dışa bağımlılığı azaltmayı önemli sorumluluk alanlarımız arasında görüyoruz. Bir yandan 5G teknolojileri üzerine ilklere imza atarken, bir yandan da 6G alanındaki çalışmalarımıza ulusal ve uluslararası projelerde yer alarak 6G ekosistemini ve uygulama alanlarını geliştirmeyi ve şebekemizi 6G'ye uyumlu hale getirmeyi hedefliyoruz. 5G ve 6G alanında yeni ve öncü projelere imza atmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızla ülkemizi teknoloji yarışında geleceğe taşımayı sürdüreceğiz."

- "YERLİ İŞ ORTAKLARIMIZ İLE YERLİ ÜRÜN VE ÇÖZÜMLER ÜRETİYORUZ. BU BİZİM MİLLİ SORUMLULUĞUMUZ"

Türk Telekom CEO'su Önal, "yarını yakalayan teknolojileri sadece üreten değil, aynı zamanda ihraç eden bir şirket olmanın getirdiği motivasyona" sahip olduklarının altını çizerek, "Bu motivasyonla küresel sınırları ortadan kaldırıp dünyaya teknoloji ihraç etmeye devam edeceğiz. Türkiye teknoloji ihracatında söz sahibi olmak için emin adımlarla ilerlerken, bu hedefe biz liderlik ediyoruz." diye konuştu.

Dünyadaki öncü çalışmalarının ve işbirliklerinin Türk Telekom'u bir telekom operatörü olmanın ötesine taşıdığını vurgulayan Önal, şunları anlattı:

"Ülkemizin teknoloji taşıyıcısı olarak; dijital dönüşüme liderlik etme misyonumuzu sürdürecek, 'Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin de yüzyılı yapma' sorumluluğuyla çalışmalarımıza ve yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Küresel işbirlikleri ile dünyaya teknoloji ihraç eden bir şirket olmanın yanında, Türkiye'nin ürettiği teknolojileri etrafına kullandıran bir güç olmasını sağlamayı hedefliyoruz. Bu durum bize sadece şirketimiz özelinde değil, ülkemiz için de önemli bir sorumluluk getiriyor. Yerli ürün ve çözüm üretme sorumluluğumuz bilinciyle, bu teknolojileri yine yerli iş ortaklarımızla birlikte geliştirerek, teknoloji ihracatında ülkemizi geleceğe taşımak için çalışıyoruz. Bu kapsamda; işbirliklerimize devam ederken, ülkemizin ekonomik kalkınmasına da katma değer yaratmayı sürdürüyoruz."

- "GSMA'DE BİR SONRAKİ YIL BU ÜRÜN VE SERVİSLERİMİZİ DAHA FAZLA GÖRECEKSİNİZ"

Ümit Önal, bundan yıllar önce GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde daha az Türk şirketle karşılaşıldığını hatırlatarak, gelinen noktada büyük bir alanı kaplayacak kadar Türk işletmeyi fuarda görmenin gurur verici olduğunu söyledi.

Gelecek yıl Türk Telekom'un daha fazla ürün ve servisi ile GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde yerini alacağını dile getiren Önal, sözlerini şöyle tamamladı:

"GSMA'de bir sonraki yıl bu ürün ve servislerimizi daha fazla göreceksiniz. Bu kapsamda, dünyanın her yerindeki, teknolojinin dokunduğu her alandaki temsiliyetimizle ülkemizin teknoloji taşıyıcısı olmaya devam edecek, dijital dönüşüme liderlik etme misyonumuzu sürdüreceğiz. Bu yıl GSMA Mobil Dünya Kongresi'nin her noktasında karşımıza yapay zeka çıktı. Bunun yanında; bulut teknolojileri ile 5G ve 6G teknolojilerinin de ön planda olduğunu gördük. Biz de bu alanlardaki çalışmalarımız, yerli ekosistemi destekleyen anlayışımız ve yenilikçi teknolojilere öncü rolümüzle gerçekleştirdiğimiz işbirliklerini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz."