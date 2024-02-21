Türk Telekom yerli firmalarla dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarına çıkarma yapıyor

Türk Telekom'un teknoloji birikimini değer yaratma vizyonuyla hayatın her alanına yansıtmayı görev edindiklerini belirten Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yeni nesil teknolojiler için uygun altyapıyı yerli ve milli ekosistemimizle sağlayan 5G endüstriyel mobil şebeke projesini hayata geçirdiğimiz için gururluyuz. Bu proje ile OSTİM ekosisteminde bulunan KOBİ'lerin dijital dönüşümüne öncülük ederek üretimde verimliliği ve kaliteyi artırmaya katkı sunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik eden Türk Telekom, Türkiye Yüzyılı'nı 'dijitalin yüzyılı' yapma kararlılığıyla yeni nesil teknolojilerin hayata geçirilmesine öncülük ediyor. 5G'ye geçiş sürecinde yerli ürün ve çözüm geliştirme çalışmalarına odaklanan Türk Telekom; yerli altyapı yazılım şirketi i2i Systems ve Ankara'nın sanayi bölgesi OSTİM ile önemli bir iş birliğine imza attı. Türk Telekom'un desteklediği Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nin yürütücüsü Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) şirketlerinden i2i Systems'in 5G çekirdek şebeke sistemleri yazılım kabiliyeti ve yerli teknoloji şirketleri NaraXR ile IQVizyon'un uygulamalar konusundaki deneyimi ile desteklenen endüstriyel 5G şebeke çözümü ilk olarak OSTİM Teknopark'ta bulunan PROTA Teknoloji Üretim Atölyesi'nde gösterildi. KOBİ'lere; ürün geliştirmeden ticarileşmeye kadar olan süreçlerde; eğitim, mentorluk, ürün tasarımı ve prototipleme gibi alanlarda destek veren PROTA'da deneyime hazır hale gelen 5G endüstriyel mobil şebeke çözümü, yapay zeka destekli IoT ve AR/VR kontrollü drone teknolojileri kullanılarak KOBİ'lerin üretim süreçlerinin gerçek zamanlı izlenmesi ve analizi ile üretim hatlarının performans takibini destekleyecek. Türk Telekom, bu proje ile OSTİM ekosistemindeki 6 bin 500 firmaya üretimde verimliliği, esnekliği ve kaliteyi artırmayı hedefleyen yeni nesil Endüstri 4.0 uygulamalarını deneyimleterek sanayide dijitalleşme sürecine yeni bir vizyon kazandırmayı amaçlıyor. Türk Telekom, i2i Systems ve OSTİM iş birliğiyle hayata geçirilen yerli ve milli 5G endüstriyel mobil şebeke projesi, 26-29 Şubat tarihlerinde Barcelona'da gerçekleştirilecek GSMA Mobil Dünya Kongresi'nde dünyaya tanıtılacak.

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, konuyla ilgili "Türk Telekom olarak, ülke ekonomisine katma değer yaratacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak yerli ürün ve projeler geliştirme konusunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Herkes için yüksek hızda internet mottosuyla Türkiye'yi fiberle donatıyoruz. 5G'ye geçişte yerli ve milli unsurların ana aktör olarak rol alması için iş birliği ve projelerimizle ekosistemi destekliyoruz. İşletmelerin ve KOBİ'lerin küresel rekabette öne çıkmaları için onların dijitalleşme süreçlerine liderlik ediyoruz. Bu hedefle ilk defa çözüm ortaklarımızdan i2i Systems tarafından geliştirilen yerli 5G mobil şebeke ve yerli teknoloji şirketleri olan Nara XR ve IQVizyon'un geliştirdiği Endüstri 4.0 uygulama platformlarını kullanarak kapsamlı bir Endüstriyel Mobil Şebeke kurulumu gerçekleştirmiş olduk. Bu sayede hem şebeke hem de uygulama katmanında yerli teknoloji girişimleriyle güçlü iş birlikleri sağlayarak onları küresel arenaya taşıyoruz. Ülkemizin önde gelen sanayi bölgelerinden ve dijitalleşme alanında önemli çalışmaları olan OSTİM ile Endüstriyel 5G projesi kapsamında gerçekleşen bu iş birliğinin ülkemizin yerli teknolojiler ile dijitalleşmesi için önemli bir adım olarak görüyoruz." diye konuştu.

OSTİM OSB Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, "KOBİ'lere örnek, yenilikçi uygulamanın bölgemizde yapılmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu çalışmada emek veren başta Türk Telekom olmak üzere i2i Systems, NaraXR ve IQVizyon firmalarını başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ediyoruz. Bundan sonra da onların bu çalışmalarına katkı sağlayacağımızı belirtmek istiyorum. Haberleşme sektörü, savunma sanayi kadar kritik bir alan. Bu alanda milli teknolojilerin üretilmesi, ülkemizin geleceği adına önemli. Bir platform teknolojisi olan 5G, tüm diğer dikey endüstrileri değiştirecek ve dönüştürecek imkânlar getiriyor. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi'nde ürünleri görmek bizler için kıymetli. Projeye destek veren tüm kurumlara ve emek veren tüm firmalara şükranlarımı sunuyorum." dedi.

i2i Systems CEO'su Ayhan Kapusuz, "2017 yılında TÜBİTAK ve Türkiye'deki mobil operatörlerin desteği ile 5G çekirdek şebeke ve diğer 5G teknolojilerine yatırım yapmaya başladık. Devlet desteği ve öz kaynak yatırımlarımız sayesinde 2021 yılında ilk sürüm 5G çekirdek şebeke çözümümüz Türk Telekom ile birlikte test edilerek büyük başarı ile geliştirildi. Şimdi bu ürünümüzü, iş ortaklarımızla birlikte dünyanın birçok ülkesindeki mobil operatörlerin kullanımına sunuyoruz. OSTİM'de kurulan i2i Systems 5G Özel Şebekesi ve üzerindeki endüstriyel uygulamalar, teknoloji devrimi niteliğindedir. Bu çözüm yakın gelecekte, üretim yapan ve hizmet veren tüm endüstri alanlarında verimliliği ve kaliteyi artıran vazgeçilmez teknolojik telekom altyapısı olacaktır. i2i Systems, stratejik yatırımını 5G çözümlerine yapmaya ve dünya çapındaki müşterilerine yüksek kaliteli ve güvenilir çözümler sunmaya devam edecektir. Yerli ve milli teknolojilere verdiği destek için Türk Telekom'a teşekkür ediyoruz." dedi.