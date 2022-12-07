Türk Telekom'dan müşterilerine yüksek hız deneyimi

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada "Türk Telekom'un 1000 megabit hızındaki fiber internetinin memleketin bir şehrinde değil, her şehrinde" olduğu belirtildi.

Türk Telekom'un Türkiye'nin dijital yolculuğuna kattığı değere işaret edilen açıklamaya göre, şirket, öncülük ettiği yüksek hızda fiber internet deneyimini ileriye taşımaya devam ediyor.



Türk Telekom, müşterilerinin artan yüksek hızlı internet ihtiyacını, 1000 Mbps hızına kadar çıkan yeni paket seçenekleriyle karşılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türkiye'de sabit internet pazarının lideri olarak sunduğumuz 1000 Mbps hızına kadar çıkan limitsiz fiber internet hizmetimizi de duyurduk. Türkiye'ye yüksek hızlı fiber internet hizmeti sağlama vizyonumuz doğrultusunda yaygın fiber altyapımızla ülkemizin her şehrini hızlı internetle buluştururken, yenilikçi müşteri deneyimini de bir adım ileriye taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, Türk Telekom, müşterilerine 200 Mbps, 500 Mbps ve 1000 Mbps hızlarında 3 farklı paket seçeneği sunuyor.