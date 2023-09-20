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Bilim-Teknoloji

Türk Telekom'dan yüksek hızlı evde internet paketleri

Türk Telekom, yüksek hızlı interneti kaliteli hizmet anlayışı ile müşterilerine ulaştırıyor.

AA20 Eylül 2023 Çarşamba 10:09 - Güncelleme:
Türk Telekom'dan yüksek hızlı evde internet paketleri
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, insan odaklı yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler hayata geçiriyor.

Türk Telekom, evde internet kullanmaya başlayacak yeni müşterilere ve halihazırda evde internet kullanan müşterilere yeni kampanyalar sunuyor.

Artan internet ihtiyacıyla birlikte Türk Telekom, müşterilerini önceden belirlenen kampanya ücretleri dışında fiyat artışlarından koruyan 24 ay taahhütlü limitsiz ev interneti paketleriyle buluşturdu.

Türk Telekom'un avantajlı tekliflerinden yararlanan müşteriler, 24 ay taahhütlü evde internet paketleriyle fiyat garantisi elde ederken, limitsiz ve yüksek hızda internetin keyfini çıkarıyor.

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