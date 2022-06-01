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Bilim-Teknoloji

Havacılık, aviyonik ve uzay araçları üreticileri, Türksat'ın desteğiyle bir araya geliyor

Türkiye'nin havacılık, aviyonik ve uzay araçlarıyla ilgili önde gelen isimlerini buluşturacak Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri, Türksat'ın iletişim desteğiyle 2-3 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

AA1 Haziran 2022 Çarşamba 09:22 - Güncelleme:
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Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2007'den bugüne, yaklaşık iki yılda bir düzenlenen Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri'nin (HASS) dokuzuncusu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle Ankara'da 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Bu alanda yetişmiş nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın artması nedeniyle seminerle savunma sektörü çalışanlarının, KOBİ'lerin, üniversite ve araştırmacıların bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Sektörün önde gelen isimlerini ağırlayacak seminer, iki gün sürecek.

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