Havacılık, aviyonik ve uzay araçları üreticileri, Türksat'ın desteğiyle bir araya geliyor

Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2007'den bugüne, yaklaşık iki yılda bir düzenlenen Hava ve Aviyonik Sistemleri Semineri'nin (HASS) dokuzuncusu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı desteğiyle Ankara'da 2-3 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Bu alanda yetişmiş nitelikli insan gücüne olan ihtiyacın artması nedeniyle seminerle savunma sektörü çalışanlarının, KOBİ'lerin, üniversite ve araştırmacıların bir araya getirilmesi amaçlanıyor.

Sektörün önde gelen isimlerini ağırlayacak seminer, iki gün sürecek.