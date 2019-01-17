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Turkcell Dijital İş Servisleri Dijital Türkiye için çalışacak

Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell, 25’inci yılında Türkiye’nin dijital ekosistemine katkı sunma hedefinde önemli bir adım daha atıyor.

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Kurumlara uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti sağlayacak olan Turkcell’in yeni iştiraki Turkcell Dijital İş Servisleri faaliyetlerine başlıyor. Turkcell Dijital İş Servisleri, toplam büyüklüğü 1,5 milyar doları bulan Türkiye bilgi teknolojileri hizmetleri pazarında 2022’de bir numaralı servis sağlayıcısı olarak dijital dönüşüm liderliğini hedefliyor 
 
Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell çeyrek asırlık teknoloji tecrübesini, şirketlerin hizmetine sunmak üzere yeni bir girişimi daha hayata geçiriyor. Kurumların dijital iş ortağı olma vizyonu doğrultusunda, uçtan uca bilgi teknolojileri hizmeti vermek üzere kurulan Turkcell Dijital İş Servisleri şirketi faaliyetlerine başlıyor. Genel Müdürlük görevini Hakan Erkan’ın üstlendiği Turkcell Dijital İş Servisleri, bulut, siber güvenlik, nesnelerin interneti, büyük veri, iş çözümleri, sistem entegrasyonu ve yapay zekâ çözümleri de dâhil olmak üzere şirketlere uçtan uca katma değerli servisler sunmayı amaçlıyor. 
 
Hedef dijital dönüşüm liderliği 
Turkcell’in yeni Dijital İş Servisleri şirketiyle ilgili bilgi veren Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, “Son 3.5 yıllık süreçte Türkiye’de dijital dönüşümün önderliğini yaptık. Dünyada ve Türkiye’deki değişen dinamikleri göz önüne alarak, dijitalleşme ile geleceği yakalamayı başardık. Öncelikle kendi dijital dönüşümümüzü tamamladık ve dijital servislerle bireysel müşterilerimizin hayatına değer kattık. Daha sonra da dijital ihracat hamlemizle dünyadaki operatörlerin, bizim tecrübemizden yararlanmasını sağladık. Şimdi yeni bir adım atarak Türkiye’nin dijital ekonomisine önemli bir katkı sunmayı amaçlıyoruz. Turkcell Dijital İş Servisleri Türkiye’deki endüstrilerin tüm ihtiyaçlarını, geliştirdiği dijital servis çözümleriyle karşılayacak. Ayrıca Türkiye’nin dört bir yanındaki veri merkezlerimizden hizmet de sunacak olan bu iştirakimiz kurumların verilerinin güvenliğinden emin olabilecekleri iş ortağı olarak öne çıkacak. Yurtdışında da Turkcell Dijital İş Servisleriyle hayata geçirmeye hazırlandığımız büyük projeler sayesinde Türkiye’nin teknoloji gücünü farklı coğrafyalarda duyurma fırsatını yakalayacağız.” dedi.
 
Şirketlerin rekabet gücü artacak
Hâlihazırda Türkiye bilgi teknolojileri hizmetleri pazarının yaklaşık 1,5 milyar dolar düzeyinde olduğunu belirterek, bunun yüzde 40’ını 10 şirketin oluşturduğuna dikkat çeken Turkcell Dijital İş Servisleri Genel Müdürü Hakan Erkan, “Türkiye’de BT sektörü harcamaları, donanım ağırlıklı bir yapı sergiliyor ve toplam pazarın yüzde 77’sini donanım oluşturuyor. Diğer taraftan, gelişmiş ülkelerde sektörün yazılım ve hizmet ağırlıklı olduğu görülüyor. Türkiye BT sektörünün donanım ağırlıklı mevcut yapısı, bu teknolojilerin ekonomik verimlilik ve rekabet gücünün artırılması için henüz yeterince etkin kullanılamadığını gösteriyor. Turkcell Dijital İş Servisleri, bu parçalı ve donanım ağırlıklı pazarda, BT hizmetlerini Telekom servisleriyle birleştirme kabiliyetini kullanarak, katma değerli uçtan uca çözümler geliştirecek yapının oluşturulmasını sağlayacak. Pazarda ihtiyaç duyulan çözümleri stratejik iş birliklerinin de katkısıyla sunacak ve müşterilerimizin dijital dönüşüm yolculuğunda ilk aklına gelen teknoloji sağlayıcısı olacağız” diye konuştu. 
 
Tek adresten “İş’te teknoloji çözümü
Turkcell Dijital İş Servisleri tarafından hayata geçirilen projelerle kurumlar, tüm bilişim ihtiyaçlarını Turkcell’e emanet edebiliyor. Alt yapı kurulumundan, güvenliğe, veri merkezinden bulut hizmetlerine anahtar çözümler sunan Turkcell Dijital İş Servisleri’nin sağladığı teknolojilerle şirketler yüksek yatırım maliyetlerine katlanmak zorunda kalmadan dijital dönüşüm yolculuğuna çıkabiliyor.
 
Turkcell Dijital İş Servisleri hakkında daha detaylı bilgi almak için www.turkcell.com.tr/dbs adresini ziyaret edebilirsiniz.

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