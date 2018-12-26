Turkcell hotspot ücreti son dakika açıklaması nedir? Hotspot ne demek ücretli mi ücretsiz mi? Hotspot için ek ücret alınacak mı alınmayacak mı? sorularına ilişkin beklenen açıklama geldi. Türk Telekom, hotspot tartışmasına katılan son isim oldu. Önce Turkcell, hotspot özelliğini telefondan kullanıp diğer cihazlarına internet paylaşanlardan para alınacağını açıklamış, 15 Ocak tarihini de yeni sistemin başlayacağı gün olarak belirtmişti. Ancak gelen tepkiler üzerine dün Turkcell geri adım atmış ve hotspot için önemli bir açıklama yaptı. Turkcell'in geçtiğimiz günlerde internet paylaşımı yapılmasına olanak veren hotspot özelliğinden aylık 9 TL ek ücret alacağını duyurmasının ardından Türk Telekom, bir açıklama yayınlayarak, kendi abonelerinden böyle bir ücretin alınmayacağını duyurdu. Turkcell hotspot ücreti ile ilgili son dakika haberler ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

Turkcell, geçtiğimiz günlerde telefonların hotspot özelliğini kullanan abonelerinden aylık 9 TL ek ücret alınacağını açıklamış ve 15 Ocak'tan itibaren yeni sistemin hayata geçeceğini kaydetmişti. Ancak gelen tepkiler üzerine Turkcell yeni bir açıklama yayınlayarak hotspot için ek bir ücretin alınmayacağını duyurdu. Türk Telekom ve Vodafone da hotspot konusunda açıklamalarda bulunarak ek ücreti abonelerine yansıtmayı planlamadıklarının altını çizdi.

Turkcell'in hotspot için ek ücret alacağını açıklamasından sonra Vodafone, abonelerinden bu yönde bir ücret alınmayacağını açıklamış ve gözler Türk Telekom'a çevrilmişti. Türk Telekom, bugün yaptığı açıklamada konuyla ilgili şu satırları basın mensuplarıyla paylaştı:



"Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.





Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir.



Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır."



Turkcell ise kullanıcıların şikayetlerini dikkate alarak yeni bir açıklama yaptı. Şirketin dün akşam saatlerinde yaptığı basın açıklaması ise şöyle:

"Turkcell olarak öncelikli amacımız müşterilerimizin değişen kullanım alışkanlıkları ile aynı doğrultuda gelişen yeni taleplerine uygun çözümler üretebilmek. Son dönemde müşterilerimizin yoğun şekilde, “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” özelliğini kullanırken, yetkisiz internet paylaşımı sonucu istenmeyen güvenlik sorunları yaşanmasını engelleyen bir seçenek talep etmeleri üzerine, 15 Ocak’tan itibaren yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Bu amaçla mobil uygulama ve web sitelerine yapılan üye girişlerini sadece telefon numarası kullanarak daha hızlı ve güvenli hale getiren ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden “Kişisel Erişim Noktası / Hotspot” yapma özelliği sayesinde, müşterilerimiz güvenli bir şekilde kişisel internetlerini paylaşmaya devam edebilecekler. Bunun için müşterilerin internetlerini paylaşırken açılacak sayfaya ‘Hızlı Giriş’ teknolojisi üzerinden giriş yapmaları yeterli olacak. Bu şekilde giriş yapacak müşterilerimiz paketlerindeki interneti hiçbir ücret ödemeden, herhangi bir cihaz sınırı olmadan güvenli bir şekilde paylaşabilecekler.



Hotspot’la farklı cihazlarla yaptıkları internet paylaşımı sonucu tarifelerindeki internetin tüketimini takip ve kontrol edemeyen, bunun sonucu olarak beklemedikleri fatura bedelleriyle karşılaşan müşterilerimiz de bulunuyor. Bu müşterilerimizin sorununu gidermek amacıyla ‘Hızlı Giriş’ üzerinden giriş yapılmadan başka cihazlarla internet paylaşımı yapıldığında dünyadaki çeşitli internet paylaşım modellerindeki örneklerde görüldüğü gibi, aylık 9 TL’ye mevcut tarifesindeki internetine ek olarak 2 GB’lık paylaşımlı internet paketi devreye girecek. Bu 2 GB’lık ek paketin kullanım durumu Hesabım uygulaması üzerinden takip edilebilecek. Ayrıca bu müşterilerimiz, 30 günlük süre içerisinde 2 GB’lık paylaşım internetleri sona erdikten sonra ek ücret ödemeden tarifelerindeki interneti paylaşmaya devam edebilecekler.



15 Ocak 2019 tarihinden geçerli olmak üzere hayatımıza girecek bu yenilikler sayesinde müşterilerimizin kişisel internetlerini paylaşırken ortaya çıkabilecek olası güvenlik risklerine karşı korunması ve mobil internet paylaşımlarını daha detaylı şekilde takip edebilmelerinin sağlanması amaçlanıyor."



PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? HOTSPOT ÜCRETE TABİ OLACAK MI?



Turkcell'in de yaptığı son açıklamayla birlikte hotspot için hiçbir operatörün ek ücret almayacağı kesinleşmiş oldu.