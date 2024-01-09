Türkiye başardı! Türk harikası dünyanın etrafında 1096 kez tur attı

Türksat 5A uydusu 3 yıllık hizmet yolculuğu kapsamında 1096 kez dünya yörüngesinde tur gerçekleştirdi. Türksat AŞ'den yapılan açıklamaya göre, 2017'de imzalanan sözleşme sonrası AIRBUS'ın Fransa'daki tesislerinde üretimi tamamlanan ve 8 Ocak 2021'de Space X firmasının ABD-Florida'da bulunan Cape Canaveral'daki fırlatma merkezinden uzaya gönderilen Türksat 5A, Türkiye'nin ilk 5'inci nesil uydusu oldu.

TÜRK HARİKASI DÜNYANIN ETRAFINDA 1096 KEZ TUR ATTI



Türksat 5A, Türkiye'yi yeni Ku-Band kullanan öncü ülkeler ligine taşıdı, televizyon yayın ve haberleşme hizmetlerinde kapsamasını artırdı.

Fırlatma kütlesi yaklaşık 3 bin 500 kilogram olan Türksat 5A, hizmete girdiği ilk günden bu yana yer sabit haberleşme uydusu olarak, 3 yıllık yolculuğunda 1096 kez dünya yörüngesinde tur attı.

Türksat 5A'nın kullandığı elektrikli itki sistemiyle uydu ömrü de 35 yılın üzerine çıktı. Bu sayede Türksat 5A, 31 derece Doğu yörüngesindeki Türkiye'nin frekans ve yörünge haklarını 2056'ya kadar güvence altına aldı. Ayrıca yeni nesil "elektrikli itki sistemi" kullanılması sayesinde uydu üzerinde bulunması gereken yakıt miktarı düşerken azalan bu kütle yerine ihtiyaç duyulan diğer ekipmanların konulmasıyla uydu kapasitesi önemli oranda arttı.

TÜRKSAT'IN MENA'DAKİ GÜCÜ PERÇİNLENDİ

Türksat 5A, Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) Bölgesi'nde yayıncılık alanında büyük ilgi gördü. Aynı zamanda mavi vatanda ve uluslararası denizcilik faaliyetleri kapsamında da mobil sistemler aracılığıyla kesintisiz haberleşme için kullanılıyor. Türksat 5A ile özellikle yurt dışı pazarında etkin çözümler sunulmaya başlandı. Suudi Arabistan merkezli Arabsat Uydu Operatörü başta olmak üzere birçok firma Türksat 5A'dan hizmet alırken Türksat'a önemli ihracat geliri sağlandı.