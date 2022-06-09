Türkiye bu pazarda söz sahibi olacak! Türk mühendis bor mıknatıs üretti

SBTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Fatih Kılıçaslan, 2,5 yıl önce Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK) desteğiyle, elektrik motorlarından cep telefonlarına, televizyonlardan bilgisayar ve insansız hava araçlarına kadar elektronik cihazların yapımında kullanılan "Neodimyum-Demir-Bor (NdFeB)" mıknatısların yerli imkanlarla üretilmesi için proje geliştirdi.

Üniversitenin 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) yer alan hızlı katılaştırma laboratuvarında ekibiyle uzun süre proje üzerinde çalışan Kılıçaslan, yaklaşık 6 ay önce NdFeB mıknatısların "sıcak preslenmiş-izotropik" türünü üretmeyi başardı.

Ekibin, laboratuvardaki çalışmalarını inceleyen SBTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Kul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üretilen yerli mıknatısların NATEN'in ilgisini çekmeyi başardığını söyledi.

Kul, söz konusu mıknatısların endüstriyel boyutta üretimi için Ankara'da NATEN'i ziyaret ettiklerini belirterek, "Burada enstitünün başkanı Dr. Belma Soydaş Sözer ve ekibiyle görüştük. NATEN'in hedefleri doğrultusunda ortak iş birliği gerçekleştirilerek, üniversitemiz, NATEN, başka üniversitelerden de araştırmacılar olmak üzere bir çalışma planı oluşturmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde Belma Hanım, ekibi ve akademisyenler üniversitemizi ziyaret edecek. Burada hem altyapımızı hem de mıknatıslarla ilgili çalışmalarımızı yerinde görmek istiyorlar. Ziyaretin ardından, ülkemiz için çok önemli olan yerli mıknatısların endüstriyel boyutta üretilmesine yönelik bir yol haritası oluşturulacak." diye konuştu.

- "ÜLKEMİZDE BU MIKNATISLARIN ENDÜSTRİYEL BOYUTTA ÜRETİMİ MEVCUT DEĞİL"

Çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Kılıçaslan ise yerli cihazlarla gerçekleştirilen mıknatıs üretimiyle küresel çapta 25 milyar doları bulan pazarda Türkiye'nin de söz sahibi olmasını hedeflediklerini vurguladı.

Mıknatısların elektronik cihazlarda yaygın olarak kullanıldığına dikkati çeken Kılıçaslan, "Neodimyum-Demir-Bor mıknatıslar, günümüz teknolojisinde dronlardan elektrikli otomobillere, ev elektroniğine, bilgisayarlara ve cep telefonlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede kullanılmaktadır. Ülkemizde bu mıknatısların endüstriyel boyutta üretimi mevcut değil. Biz bunu üniversitemizin laboratuvarında tamamen yerli şekilde geliştirdik." dedi.