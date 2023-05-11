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Bilim-Teknoloji

Türkiye geliştirdi! Orta Doğu'ya açılacak

Türksat AŞ'nin 5. nesil uydusu Türksat 5B, Orta Doğu'nun en büyük uydu hizmetleri ve yayıncılık fuarı 'CABSAT 2023'te yer alacak.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 12:17 - Güncelleme:
Türkiye geliştirdi! Orta Doğu'ya açılacak
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Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "CABSAT 2023", 16-18 Mayıs tarihlerinde Dubai'de düzenlenecek.

Ziyaretçilerini Dubai Dünya Ticaret Merkezi'nde ağırlayacak fuarda, Türksat AŞ'nin 5. nesil uydusu Türksat 5B'nin yanı sıra milli PeycON ailesi antenleri HidrON, TerrON, MicrON ve AerON da görücüye çıkacak.

Fuarda, en üst düzey Ka Band teknolojisine sahip olan, Türkiye'nin en güçlü uydusu Türksat 5B haberleşme uydusuyla ilgili anlaşmalar da imzalanacak.

Türksat AŞ, fuar kapsamında özellikle MENA bölgesinde yerli ve milli ürünlerle etkinliğini artırmayı ve Türkiye'nin Orta Doğu'da uydu hizmetleri pazarında güçlü bir şekilde yer almasını sağlamayı planlıyor.

Şirketin 5A ve 5B uyduları ile güçlendirdiği ve kapsama alanını genişlettiği uydu haberleşmesi ve kablo yayıncılığı alanındaki en yeni hizmetleri, fuarda sektör temsilcilerinin beğenisine sunulacak.

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