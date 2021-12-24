AA 24 Aralık 2021 Cuma 13:55 - Güncelleme: 24 Aralık 2021 Cuma 14:04

Bakan Karaismailoğlu, Karabük Valiliğini ziyaretinde, Vali Fuat Güler, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz, diğer protokol üyeleri ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Karaismailoğlu, daha sonra Vali Gürel'den çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.

Ardından AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz'ü ziyaret eden Karaismailoğlu, il binasında partililerle bir araya geldi.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, vatandaşların ihtiyaçlarına göre proje ürettiklerini ve bunları kente kazandırma telaşında olduklarını söyledi.

- "Uzayda, kendi uydusuyla temsil edilen ilk 10 ülkeden biri olacağız"

Karaismailoğlu, 2002'den bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde, Türkiye'de hayal edilemeyen pek çok çalışmanın hayata geçirildiğini vurgulayarak, bu büyük değişim ve dönüşüm sürecinin devam ettiğini dile getirdi.

Geçen hafta Türksat 5B uydusunun uzaya gönderildiğini hatırlatan Karaismailoğlu, "Neredeyse 2021 yılını bir uyduyla açtık, uyduyla kapatıyoruz. Bunlar dünya ölçeğinde çok büyük işler. Anavatan, Mavi Vatan ve uzay vatan... Artık Türkiye'nin gücünü bütün dünya görmüş oldu. Her zaman söylediğimiz gibi uzayda izi olmayanın, dünyada gücü olmaz. Dünyanın en önde gelen ülkelerinden bir olarak uzayda da ülkemizi en iyi şekilde temsil ediyoruz. Ayrıca 2023 yılında uzaya fırlatacağımız Türksat 6A uydusuyla da uzayda, kendi uydusuyla temsil edilmiş dünyadaki ilk 10 ülkeden biri olacağız. Bunun gibi kara yollarında, demir yollarında, hava yollarında vatandaşımızın yaşam kalitesini yükseltecek, yolları kısaltacak, trafik güvenliğini artıracak, saymakla bitmeyecek çok büyük, dev eserler Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde, AK Parti hükümetleri sürecinde kazandırıldı. Bunlar artarak devam edecektir." dedi.

Karaismailoğlu, bölünmüş yol uzunluğunun 28 bin 500 kilometreye ulaştığını, bu yollar sayesinde trafik kazalarında yüzde 82'ye varan azalma yaşandığını belirterek, bu sayede her yıl 12 bin can kaybının önüne geçildiğini ifade etti.

Bölünmüş yollar sayesinde yakıt ve zaman tasarrufu elde edildiğini dile getiren Karaismailoğlu, can ve mal kaybının önüne geçilmesi, çevrenin korunması açısından yapılan yolların önemli olduğunu vurguladı.

Karaismailoğlu, altyapı açığını son 19 yılda yapılan çalışmalarla büyük ölçüde kapattıklarını belirterek, "Artık bundan sonra gelecek nesiller yol, köprü, kavşak, hava limanı ve hava yollarını ya da demir yollarını düşünmeyecek. Artık bundan sonra teknolojiyle uğraşacaklar, inovasyonla uğraşacak gençlerimiz bu güçlü altyapı sayesinde. Bölgenin ulaşımında erişilebilirliğini ne kadar kolay, kaliteli ve güvenli sağlarsanız o bölgenin gelişmişliği de o denli artıyor. Bunların hepsi artarak devam edecektir." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, sorumluluklarının bilinciyle son 19 yıldır yaşanan gelişmelerin üzerine daha fazlasını koymak için daha çok çalışmak zorunda olduklarını ifade etti.

Dövizdeki dalgalanma nedeniyle muhalefet partilerinde bazı beklentilerin oluşmaya başladığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Şunu açıkça söylemek istiyorum; muhalefet etmek demek vatanına milletine yapılan hizmete düşmanlık etmek değildir. Vatanımıza, milletimize hizmetimizi artıracak her türlü eleştirinin başımızın üzerinde yeri var ama son 19 yıldır bu memleket için yapılmış bu kadar hizmeti hor görmek, kötülemeye çalışmak bir Türk vatandaşına hiçbir zaman yakışmaz. Bunun altını çiziyorum; Türk parasının değer kazanmasına üzülenlerden bu vatana, millete hayır gelmez. O yüzden bizim çok çalışmamız, bunu bütün vatandaşlarımıza teşkilatlar olarak anlatmamız lazım."

Karaismailoğlu, 19 yıldır Türkiye'deki büyük dönüşümü bütün dünyanın gördüğüne işaret ederek, "Yaptığımız sırf ulaştırma altyapıları sayesinde ülkemizde yılda 13,4 milyar dolarlık tasarruf sağlamıştır. Bunlar çok kıymetli değerler. Belki bu tartışmalar birkaç yıl sonra kaybolacak ama bu yapılan projeler yüzyıllar boyu bu memlekete hizmet edecek. Bu tartışmaların hepsi unutulacak önümüzdeki yıllarda ama Çanakkale Köprüsü 100 yılın üzerinde kullanılacaktır. Osmangazi Köprüsü yüzyıllar boyu hizmet edecektir. Bu otobanlar, yollar, demir yolları, hepsi bu vatan için, bu millet için. Bunlar bu ülkenin kıymeti, değeridir. Bunları gelecek nesiller daha iyi anlayacaktır. O yüzden biz haksız eleştirilere aldırmadan vatanımıza, milletimize nasıl hizmet edeceğiz onun çabası içinde olacağız." ifadelerini kullandı.

- "DÜNYADA SÖZ SAHİBİ BİR TÜRKİYE İÇİN HEP BERABER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinin ve vizyonunun getirdiği yeniliklerin artarak devam edeceğini dile getiren Karaismailoğlu, "Teşkilatlar, partimizin, hükümetimizin kılcal damarlarıdır. Siz bunları bütün evlere girerek, bütün yaptığımız hizmetleri, yapılacak hizmetleri ve artık dünyaya yön veren bir ülkeyi bütün vatandaşlarımıza anlatıp 2023'e güçlü bir şekilde aktardıktan sonra artık Türkiye'yi kimse tutamayacak. Dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek olan Türkiye Cumhuriyeti'ni artık bütün dünya görecektir. Bölgesinde lider, dünyada söz sahibi bir Türkiye için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Karaismailoğlu, son iki yılda Kovid-19 salgını sürecinin dünyadaki bütün dengeleri sarstığını ama Türkiye'nin bundan bütün tedbirlerini alarak daha güçlü şekilde çıktığını ve çıkmaya da devam ettiğini belirterek, "Biz 2019 yılından sonra 2020 yılında bu Kovid-19 salgın sürecine rağmen yatırımlarımızın yüzde 50 daha fazlasını yaptık. 2021'de aynı şekilde artarak devam ediyor." dedi.

Yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Karaismailoğlu, "2023 bizleri bekliyor. Hep beraber güçlü bir şekilde bunu atlattıktan sonra artık yine milletimize, vatanımıza hizmet yolunda hep beraber devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Daha sonra MHP İl Başkanlığına geçerek İl Başkanı Adem Kar ile görüşen Bakan Karaismailoğlu, ardından esnafı ziyaret etti.